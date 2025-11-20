El granizo y la tormenta sorprendieron a Córdoba: fotos y videos

Este jueves, Córdoba vivió un cambio climático abrupto cuando la tormenta que se esperaba para la medianoche llegó antes de lo pronosticado. Desde la tarde, el sudeste de la provincia fue testigo de fuertes precipitaciones, acompañadas de caída de granizo y ráfagas de viento. A medida que avanzaba la tarde, el fenómeno meteorológico se extendió hacia la capital y el Gran Córdoba, donde la lluvia y el viento se intensificaron a partir de las 19 horas. Este cambio radical en las condiciones climáticas sorprendió a los habitantes de la región, que venían soportando temperaturas superiores a los 40°C durante todo el día.

Los meteorólogos habían anticipado tormentas de variada intensidad para el sudeste provincial y algunas zonas al norte de Río Cuarto. Sin embargo, la tormenta que se desató de manera sorpresiva también afectó el centro de la provincia y las ciudades cercanas. El meteorólogo Marcelo Madelón había declarado a Cadena 3 que las tormentas con granizo no llegarían hasta la ciudad de Córdoba, pero la caída de granizo fue significativa en varias localidades del sudeste.

Otra postal de la caída del granizo en una pequeña localidad cordobesa. Foto: X.

Un cambio brusco de temperatura y condiciones climáticas

Según expertos, este fenómeno es consecuencia de un frente frío que avanzó rápidamente desde la zona central de Buenos Aires, hacia el sur de Mendoza y las sierras de Córdoba. Gerardo Barrera, meteorólogo del Aeropuerto Córdoba, había alertado sobre la inminente llegada de un sistema frontal que traería consigo un cambio drástico en las condiciones climáticas. De acuerdo con Barrera, las tormentas se generaron a partir de las primeras horas de la mañana y alcanzaron su punto máximo a medida que el calor extremo de la jornada comenzó a ceder.

La diferencia de temperatura entre el aire cálido y el aire frío del frente hizo que las tormentas fueran intensas y de rápido desarrollo. La caída de granizo, que no había sido anticipada en su totalidad, generó preocupación en varias zonas, especialmente en las áreas rurales. Las ráfagas de viento también complicaron la visibilidad y provocaron el levantamiento de tierra, lo que contribuyó al caos en algunas rutas de la provincia.

Pronóstico para el fin de semana y la próxima semana

Aunque las tormentas fueron intensas, se espera que el clima mejore durante el fin de semana. Las temperaturas en la ciudad de Córdoba oscilarán entre los 29°C el sábado, 30°C el domingo, y 33°C el lunes, según lo indicado por Madelón. Sin embargo, el regreso del viento norte podría traer consigo un nuevo aumento de las temperaturas, que podrían superar los 36°C entre martes y miércoles.

A pesar de la mejora temporal, los habitantes de Córdoba deberán estar preparados para nuevos cambios bruscos de temperatura a medida que la región continúa siendo afectada por el paso de frentes fríos. La tormenta de este jueves fue un recordatorio del poder y la rapidez con que el clima puede cambiar en esta época del año. (Con información de Cadena 3)

