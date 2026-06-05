El Gobierno aprobó el Plan Invierno 2026 para coordinar la respuesta ante emergencias climáticas

La medida actualiza el esquema de asistencia federal para la temporada invernal y asigna a la Agencia Federal de Emergencias la coordinación de las acciones.
El Gobierno nacional aprobó el Plan Invierno 2026, una herramienta destinada a fortalecer la coordinación de recursos y la respuesta ante emergencias derivadas de las condiciones climáticas propias de la temporada invernal. La medida fue oficializada mediante la Resolución 492/2026 del Ministerio de Seguridad Nacional.
La normativa actualiza el plan que había sido implementado en 2024 y busca adecuar los mecanismos operativos y logísticos a las previsiones meteorológicas para el invierno de este año.
Según se indicó en los fundamentos de la resolución, el objetivo es reforzar la capacidad de respuesta frente a eventos adversos, tanto repentinos como progresivos, que puedan afectar a distintas regiones del país.
La Agencia Federal de Emergencias tendrá un rol central
Uno de los principales cambios establecidos por la resolución es que la Agencia Federal de Emergencias (AFE) asumirá las competencias que anteriormente ejercía la Dirección Nacional de Operaciones de Protección Civil.
De esta manera, el organismo creado por el Decreto 225/2025 será el encargado de coordinar las acciones de prevención, preparación, asistencia y respuesta ante situaciones extraordinarias vinculadas a fenómenos climáticos invernales.
La AFE tendrá además la responsabilidad de articular recursos y capacidades de organismos nacionales, provinciales y municipales, junto con fuerzas de seguridad, brigadistas, bomberos voluntarios y áreas de protección civil.
Coordinación entre municipios, provincias y Nación
La resolución recuerda que el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR) funciona bajo el principio de subsidiariedad, que establece que el primer nivel de respuesta corresponde a los municipios.
Cuando las capacidades locales resulten insuficientes, las provincias podrán intervenir y, en caso de ser necesario, solicitar apoyo al Estado nacional.
En ese marco, el Plan Invierno 2026 prevé mecanismos de coordinación escalonada para optimizar el despliegue de recursos y garantizar una respuesta más eficiente frente a emergencias ocasionadas por nevadas, heladas, bajas temperaturas, temporales u otros fenómenos asociados a la estación.
Preparación ante un invierno con posibles eventos extremos
Desde el Ministerio de Seguridad Nacional señalaron que la actualización del plan responde a la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y asistencia ante escenarios climáticos que puedan afectar a la población, la infraestructura o los servicios esenciales.
La estrategia contempla tanto acciones preventivas como operativos de respuesta inmediata y tareas de recuperación posteriores a una emergencia.
Con la aprobación del Plan Invierno 2026, el Gobierno busca contar con una estructura coordinada para actuar ante contingencias climáticas en todo el territorio nacional durante los próximos meses.