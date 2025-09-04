 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad “Retrato de una dama”

El cuadro robado por nazis y recuperado en Argentina, tiene un valor superior a USD 50.000

La obra, “Retrato de una dama”, de Giuseppe Ghislandi, permanecía oculta en una vivienda de Mar del Plata. Su valor podría superar los 50 mil dólares.

4 de Septiembre de 2025
La obra "Retrato de una Dama"

La familia Kadgien entregó este miércoles a la Justicia el cuadro robado por los nazis en Países Bajos durante la Segunda Guerra Mundial y fue exhibido a los medios de prensa.

 

El fiscal federal General, Daniel Adler, realizó una rueda de prensa en la que mostró la pintura, una vez que el abogado de la familia Kadgien, Carlos Murias, dispuso de la obra. Esto sucedió a partir de la declaración de incompetencia del Juzgado Civil N°11, en donde el letrado había ingresado la presentación correspondiente.

 

Patricia Kadgien, la hija del nazi Friedrich Kadgien, había quedado detenida bajo arresto domiciliario junto a su esposo el martes, luego de que personal de la Policía Federal Argentina allanara nuevamente su casa del barrio Parque Luro, en busca del cuadro robado en 1940 a un coleccionista judío de Países Bajos.

Foto: La Capital MDP

El fiscal Adler explicó que “ha habido un gran trabajo por parte del Poder Judicial de la Nación y del Ministerio Público Fiscal de la Nación, del Poder Judicial de la Nación, encabezado por el doctor Inchausti, y del doctor Martínez y su equipo de colaboradores en la concreción de este secuestro. También ha habido comprensión por parte del abogado Murias, que en horas de mediodía se acercó a la Fiscalía a traer la obra. Por último, como lo decía al principio, el caso sigue su curso, mañana es la audiencia de formalización”.

“Esta en buen estado de conservación por los años que tiene, ya que es de 1710. En torno a los 50 mil dólares puede ser su valor. Se puede entrar a las páginas de subastas y un cuadro de este artista está, el más barato, en 30 mil dólares, y el más costoso en 70 mil. Pero esa es la base. Se han vendido hasta por 180 mil dólares. Pero además por algún motivo histórico puede ser que la pieza adquiera un valor. También tiene que ver su estado de conservación, la colección a la que pertenece, el tamaño de la obra. El tamaño de un cuadro termina teniendo una repercusión en el mercado”, señaló el perito y profesor de arte, Ariel Bassano, quien trabajó a pedido de la Justicia junto a Machi Fortunato.

 

Luego se agregó que la obra va a estar guardada en una recámara especial al contacto primero de los agentes externos y después de luz artificial o luz natural que pueden llegar a eventualmente dañarla.

 

Vale recordar que la semana pasada, bajo las órdenes del fiscal federal Carlos Martínez, los efectivos de la PFA habían realizado un operativo en la misma vivienda de la calle Cardiel al 4100, donde no hallaron el cuadro de “Retrato de una dama”, del pintor italiano Giuseppe Ghislandi (1655-1743), pero sí secuestraron una carabina y un revólver calibre 32, además de algunas imágenes pictóricas (aunque evidenciaban ser reproducciones) y teléfonos celulares.

En tanto, el lunes se desarrollaron otros cuatro allanamientos en los que se logró dar con otros cuadros que ahora se encargarán los peritos de determinar si aparecen en algún catálogo de obras de arte robadas por el nazismo.

 

La causa judicial comenzó a intervenir por una denuncia de Arca Aduana por el presunto delito de encubrimiento de contrabando, una vez que trascendió periodísticamente la aparición del cuadro en la casa de Parque Luro.

Temas:

cuadro nazis Segunda Guerra Mundial Friedrich Kadgien Retrato de una Dama
