El Carnaval del País se prepara para la segunda noche de la edición 2026

Luego de la gran primera jornada, las cuatro comparsas que buscan ser la nueva campeona, se alistan para vivir otra noche llena de ritmo y esplendor.
El Carnaval del País se apresta a vivir otra gran noche cargada de color, plumas, ritmo y majestuosidad luego de la gran apertura de la temporada 2026 el pasado fin de semana.
El orden de salida, este 10 de enero, para recorrer los 500 metros de la pasarela del Corsódromo será: en primer lugar, Ara Yeví que presenta “La resistencia”, luego Marí Marí con “Genios”, O’ Bahía que muestra “El pescador, el genio y las mil y una noches” y cerrará la jornada, Papelitos y
su “Vivos”.
Las temáticas de cada comparsa, para conocer la propuesta que muestran este año, están disponibles en la página oficial www.carnavaldelpais.com.ar
Entrada y ubicaciones
Tanto los ticktes como las ubicaciones pueden adquirirse a través del sitio www.allaccess.com.ar, desde la página oficial www.carnavaldelpais.com.ar o de manera presencial en la boletería de miércoles a viernes de 9 a 13 y de 17 a 21 horas; sábado de 9 al cierre en horario corrido.
Vale recordar que los residentes del departamento Gualeguaychú tienen un 50% de descuento en el valor de la entrada general presentando DNI que acredite el domicilio. Para obtener dicho descuento es necesario comprar la entrada de manera presencial. En cuanto a los niños, los menores de 5 años ingresan sin cargo, de 6 a 12 años abonan la mitad del valor, los mayores de dicha edad, tarifa general. El beneficio no es válido para el fin de semana de carnaval (14, 15 y 16 de febrero).
Además, para este sábado 10 de enero, está vigente la promoción especial en los sectores VIP. El beneficio aplica a todas las ubicaciones del sector VIP, sin importar la fila elegida, y permite un upgrade accesible para grupos de cuatro personas –ya que las mesas VIP están diseñadas para ese número–.
Para acceder a esta promoción, los interesados deben concurrir de manera presencial a la boletería del Corsódromo con DNI en mano y presentar cuatro entradas para la noche del sábado 10. Estas deben ser entradas ya adquiridas previamente o incluso de cortesía. Al entregarlas, se recibirán las ubicaciones en el sector VIP y se abonará únicamente la diferencia correspondiente, con el descuento aplicado.
¿Qué sucede en caso de lluvia?
En caso de condiciones meteorológicas adversas, está vigente el Protocolo de Contingencias Climáticas. El mismo se encuentra disponible en la web oficial www.carnavaldelpais.com.ar para acceso de todo el que lo requiera.