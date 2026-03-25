Revelan que el 72% de los bebés interactúa con dispositivos digitales antes de cumplir un año

El contacto con dispositivos digitales se inicia cada vez más temprano: un gran porcentaje de bebés ya interactúa con pantallas de forma cotidiana antes de cumplir un año.
El contacto con dispositivos digitales se inicia cada vez más temprano: una proporción de bebés ya interactúa con pantallas de forma cotidiana antes de cumplir un año, en un contexto donde los hogares incorporan tecnología en rutinas diarias desde edades muy tempranas.
Los datos muestran una tendencia extendida y plantean interrogantes sobre el impacto de estos hábitos en el desarrollo infantil. El uso de pantallas aparece asociado a factores como la estructura del hogar y la dinámica familiar, mientras especialistas advierten sobre la necesidad de orientar su uso.
Un hábito instalado desde los primeros meses
La investigación del Instituto de Política Educativa (EPI) indicó que 72% de los bebés de nueve meses tiene exposición diaria a pantallas. El tiempo promedio registrado alcanza los 41 minutos por día, una cifra que refleja la presencia constante de dispositivos digitales en la vida cotidiana.
El análisis se basó en datos de más de 8.000 familias que participaron en el estudio. A partir de esta muestra, los especialistas del EPI identificaron patrones vinculados a la frecuencia de uso y las condiciones del entorno familiar.
Entre los resultados, se observa que los hijos únicos presentan una mayor probabilidad de exposición diaria, con una tasa que asciende al 80%. Este dato sugiere que la composición del hogar influye en la relación temprana con la tecnología, supo Infobae.
Diferencias según el entorno familiar
El estudio también registró variaciones en función del tipo de hogar. Los bebés que viven en familias monoparentales pasan, en promedio, 47 minutos diarios frente a pantallas, mientras que aquellos que conviven con dos padres alcanzan los 39 minutos.
Aunque el promedio general se mantiene por debajo de una hora, existe un grupo reducido que supera ampliamente ese nivel. Alrededor del 2% de los bebés registra más de tres horas diarias de exposición, dato que los especialistas del EPI consideran por su posible vínculo con otras actividades.
En esos casos, se observa una menor frecuencia en prácticas como los paseos al aire libre, la lectura de cuentos o el canto, actividades que se consideran para el desarrollo en la primera infancia.
Relación con otras actividades del desarrollo
El análisis también abordó la interacción entre el uso de pantallas y otras rutinas cotidianas. En el caso de la lectura, la frecuencia se mantiene estable cuando la exposición no supera las dos horas diarias. La disminución aparece recién por encima de ese umbral.
En cuanto a las actividades al aire libre, los datos muestran una diferencia progresiva. El 80% de los bebés sin contacto diario con pantallas realiza salidas todos los días. Esa proporción desciende al 76% entre quienes las utilizan hasta dos horas, y cae al 60% en los casos que superan las tres horas diarias.
Estos resultados sugieren una relación entre el tiempo frente a dispositivos y la participación en experiencias fuera del entorno digital, aunque no establecen un vínculo causal directo.