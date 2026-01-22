Despidieron a Martina y Elina, las jóvenes que murieron tras el choque en Ruta 20

En menos de 24 horas se confirmó el fallecimiento de Martina Michel Moyano y Elina Gay, las dos adolescentes que permanecían internadas en estado crítico tras el violento choque frontal ocurrido durante la madrugada del domingo 4 de enero en la Ruta 20. Ambas jóvenes habían sido trasladadas de urgencia y permanecían en terapia intensiva desde el momento del siniestro.

Este martes se había informado el deceso de Martina, mientras que en la tarde del miércoles se confirmó la muerte de Elina, quien se encontraba internada en la Unidad de Terapia Intensiva del hospital de Concepción del Uruguay. Según se indicó oficialmente, la joven estaba en coma inducido, intubada y con asistencia respiratoria mecánica, con un cuadro clínico de extrema gravedad desde el accidente.

El siniestro vial ocurrió en un tramo recto de la ruta, que se encuentra en buen estado de conservación, e involucró a un Fiat Palio y una Volkswagen Suran, ambos con severos daños en sus partes frontales. El impacto tuvo un saldo inicial de tres personas fallecidas en el lugar y dos heridas de gravedad, que luego se convirtió en una de las tragedias viales más dolorosas de los últimos días.

Las primeras víctimas fatales fueron Jonathan Morh, de 19 años, y dos mujeres oriundas de Villa Elisa: Andrea Bogado, de 32 años, y Blanca Uran, de 79. La investigación quedó a cargo de la fiscal Natalia Bartolo, quien informó que una de las principales hipótesis apunta a un intento de sobrepaso, aunque las pericias continuaban para determinar con precisión la mecánica del choque.

Mensajes de despedida y profundo dolor

Tras conocerse los tristes desenlaces, familiares, amigos y allegados despidieron a Martina y Elina a través de emotivos mensajes en redes sociales. Las publicaciones reflejaron la conmoción de una comunidad golpeada por la pérdida de dos vidas jóvenes.

Daniel, un usuario cercano a la familia, escribió: “Duele todo, gente. Solo Dios tiene el porqué de todo esto. Me quedo con los momentos, vivos para siempre en mi corazón. Descansá en paz junto a tu angelito, Martina Michel”.

Otro mensaje expresó: “Dos niñas más que parten demasiado pronto. QEPD Elina Gay y Martina Michel. Urdinarrain llora, duele el alma. Fuerzas infinitas a sus familias”.

El adiós desde la comunidad educativa

Desde la Escuela Secundaria N° 16 “Colegio de Urdinarrain”, institución a la que asistía Elina, también manifestaron su profundo pesar. En un comunicado difundido públicamente, señalaron: “La Escuela Secundaria N° 16 ‘Colegio de Urdinarrain’ lamenta profundamente la partida de nuestra querida alumna, Elina Gay. Guardaremos siempre el recuerdo de su alegría y calidez, que dejaron una huella imborrable en nuestras aulas”.

El mensaje concluyó con palabras de acompañamiento a la familia y una despedida cargada de emoción: “Abrazamos con amor a su familia en este momento de tanto dolor y rogamos una oración en su memoria. Vuela alto, Elina; vivirás por siempre en nuestros corazones”.