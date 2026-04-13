Despidieron a la familia e informaron el estado de salud del niño sobreviviente del choque fatal en ruta 34

El niño sobreviviente del choque en ruta 34 que ocurrió este fin de semana en un trágico siniestro vial en el que murieron sus padres y sus dos hermanitos, continúa internado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Niños Orlando Alassia de la ciudad de Santa Fe, donde presenta una evolución favorable, según informaron desde el centro de salud.

El director del hospital, Pablo Ledesma, explicó que el paciente ingresó el domingo alrededor de las 14 horas y que se encuentra “lúcido, consciente y clínicamente estable”. En ese sentido, señaló: “Está en terapia para monitoreo clínico de lo que potencialmente pudiera llegar a pasar dadas las magnitudes del evento”, al referirse a la gravedad del accidente y a la necesidad de control permanente.

El profesional evitó asegurar que el menor esté fuera de peligro. Sin embargo, remarcó que durante las primeras 24 horas de internación se mantuvo estable, sin nuevas complicaciones clínicas detectadas.

Lesiones y seguimiento médico

El equipo médico informó que el niño sobreviviente del choque en ruta 34 presenta escoriaciones múltiples y una fractura de cúbito y radio en el brazo izquierdo. A pesar de estas lesiones, no se detectaron otras heridas de gravedad, aunque el monitoreo continúa de forma estricta debido a la violencia del impacto.

Desde el Hospital Alassia indicaron que se activaron todos los protocolos correspondientes para este tipo de situaciones críticas, que incluyen tanto la atención médica como el abordaje psicológico del paciente, según informó radiorafaela.digital.

El menor permanece acompañado por tías paterna y materna, y recibe asistencia del equipo interdisciplinario, con intervención especial del área de salud mental, dada la magnitud del hecho y la pérdida de su familia directa en el siniestro.

Contención emocional y evolución

Los profesionales evaluaron que, si la evolución clínica continúa siendo favorable, el paciente podría pasar de terapia intensiva a una sala común en las próximas horas. La prioridad, remarcaron, es acompañar su recuperación física y emocional en un contexto de extrema vulnerabilidad.

Dolor en Carlos Pellegrini

El caso generó profundo impacto en la comunidad de Carlos Pellegrini, donde vivía la familia víctima del siniestro. La tragedia provocó manifestaciones de duelo, con banderas a media asta y suspensión de actividades.

Este lunes, el pueblo acompañó el velorio y la sepultura de los cuatro integrantes de la familia Santo Veliz en medio de una profunda conmoción.

El hecho ocurrió sobre la ruta nacional 34 en un choque frontal que dejó como saldo la muerte de cuatro integrantes de una misma familia. El episodio reavivó el reclamo por el estado de la traza y la necesidad de mayores medidas de seguridad vial en la región.

En medio del dolor colectivo, la evolución favorable del niño representa un leve signo de alivio dentro de una tragedia que conmocionó a toda la provincia de Santa Fe.