Descartaron caso sospechoso de ébola en una argentina que había viajado a Uganda

Las pruebas realizadas en el Malbrán arrojaron resultado negativo para el caso que se estaba investigando. Se trata de una mujer de 60 años con antecedentes de viaje a Uganda.
El 23 de junio, la Gerencia de Epidemiología de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, notificó al Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud un caso sospechoso de Enfermedad por virus Ébola (EVE).
Las pruebas realizadas por la ANLIS Malbrán en tiempo real dieron resultado negativo, descartando así la presencia de esta enfermedad en el país. La paciente continúa internada con evolución clínica favorable y se le continúan haciendo estudios para determinar el diagnóstico, de acuerdo con los protocolos vigentes y la evolución de la paciente.
El caso corresponde a una mujer argentina, mayor de 60 años, que arribó al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el 22 de junio vía San Pablo, Brasil. Ese mismo día comenzó a manifestar síntomas caracterizados por confusión, cefalea, fiebre y diarrea. La paciente manifestó tener antecedentes de viaje a Uganda, con visitas a los parques nacionales de Bwindi y Kibale, entre el 8 y 22 de junio.
Frente al cuadro y al antecedente, la paciente fue dejada en aislamiento y el caso se notificó para evaluación de sospecha de paludismo y de EVE. Las muestras primeramente inactivadas fueron procesadas por los Laboratorios Nacionales de Referencia del INEI-ANLIS, realizando pruebas de RT-PCR en tiempo real para virus Bundibugyo y panfilovirus, así como pruebas rápidas y moleculares para paludismo. Ambos análisis dieron resultados negativos en la primera y segunda muestras.
En el marco del abordaje diagnóstico integral, también se realizaron pruebas adicionales para confirmar o descartar otras enfermedades. Para meningitis y encefalitis se efectuó un panel molecular sobre muestra de líquido cefalorraquídeo, con resultados negativos para todos los patógenos evaluados.
Para evaluar infecciones entéricas se utilizó primeramente un panel molecular gastrointestinal realizado sobre una muestra de materia fecal detectando Escherichia coli enteropatógena (EPEC), y posteriormente PCR en tiempo real para el gen eae. Para evaluar infección por rickettsias, se realizó ensayo de Inmunofluorescencia Indirecta para la detección y semicuantificación de anticuerpos IgG, con resultados negativos.
La investigación epidemiológica incluyó la identificación y el seguimiento de los contactos del caso. Los contactos internacionales fueron oportunamente notificados a través del Centro Nacional de Enlace (CNE) de Argentina a sus países de residencia y al Punto de Contacto Regional de la OMS, en cumplimiento de lo establecido en el Art. 6 del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Por su parte, los contactos residentes en el país fueron notificados a las jurisdicciones correspondientes para su seguimiento. Tras el descarte de enfermedad por virus del Ébola (EVE), se descontinuó el seguimiento de contactos.
¿Cómo se transmite el ébola?
Especialistas explican que el virus se transmite principalmente por contacto directo con sangre o fluidos corporales de personas infectadas.
Entre los fluidos capaces de transmitir la enfermedad se encuentran saliva, vómito, orina, semen, leche materna y secreciones corporales. También puede propagarse mediante tejidos contaminados o superficies expuestas al virus.
La OMS señala además que algunos animales silvestres infectados pueden transmitir el virus a humanos a través del contacto con sangre, órganos o fluidos corporales. Sin embargo, los expertos recalcan que el ébola no se transmite por el aire, como el Covid-19, el agua ni por alimentos procesados.
Por ello, las estrategias de contención se enfocan principalmente en el aislamiento de pacientes sospechosos, rastreo de contactos y vigilancia epidemiológica.