Denuncian nuevos ataques a trenes de carga en los accesos a Concordia

Uno de los trenes sufrió el desacople de una de sus mangueras neumáticas, lo que provocó la detención automática del tren. Los denunciantes sostienen que el desperfecto no fue accidental y piden medidas para prevenir estos hechos.
Denuncian que, una vez más, hubo ataques y sabotajes a los trenes de carga en Concordia. El hecho ocurrió en la salida sur de la ciudad, entre los dos accesos principales, y afectó a un convoy que transportaba mercadería bajo condiciones de seguridad críticas.
Según detallaron desde la organización Cazando Trenes, la formación N04, traccionada por la locomotora GT22 9903, sufrió el desacople de una de sus mangueras neumáticas, lo que provocó la detención automática del tren. Los denunciantes sostienen que el desperfecto no fue accidental, sino provocado por el aprovechamiento de una falla en la infraestructura. "Al parecer fue al pasar por una alcantarilla que tiene un golpe, ahí es donde los delincuentes aprovechan para abrir las boquillas", explicaron.
En esta oportunidad, mencionaron, los atacantes lograron "abrir tres vagones y desparramar piedras que después frenan a los vagones, con el fin de entorpecer la marcha”.
El sector ferroviario expresó su preocupación por la frecuencia de estos ataques y la falta de respuesta efectiva de las autoridades. Los trabajadores advierten que este tipo de sabotajes no solo genera pérdidas de mercadería y daños materiales, sino que también pone en riesgo la integridad física del personal, que debe descender de los trenes en “zonas peligrosas” para reparar los daños.
Además, denunciaron el abandono de los alrededores de las vías y la precariedad de las instalaciones en los accesos, lo que facilita que este tipo de episodios se repitan con regularidad. A pesar de las denuncias presentadas, según los trabajadores, no se han implementado medidas concretas para prevenir estos hechos.
Otros hechos
Cabe recordar que el tren GT26 había partido con normalidad desde Concordia durante la noche del Jueves Santo, tirando una formación de 40 vagones. Sin embargo, kilómetros más adelante, la formación fue atacada a pedradas y uno de los impactos destruyó un parabrisas de la locomotora.
A raíz del hecho, el personal se vio obligado a detener la marcha, en un nuevo episodio de vandalismo que puso en riesgo la seguridad del servicio y de los trabajadores ferroviarios.