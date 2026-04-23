Boxeador amateur fue detenido por fracturar el maxilar a un hombre durante un partido de fútbol

El acusado, de 32 años, está imputado por lesiones graves agravadas tras atacar por la espalda a otro hombre durante un partido de fútbol.
Un boxeador amateur fue detenido en La Plata acusado de fracturarle el maxilar a un rival durante un partido de fútbol disputado en noviembre pasado. El hecho, que derivó en una causa por lesiones graves agravadas por alevosía, ocurrió en un predio deportivo y terminó con la víctima hospitalizada.
El episodio se registró el 8 de noviembre en el predio “La Selección”, ubicado en la intersección de las rutas 36 y 32. Según la denuncia, un joven de 27 años participaba de un encuentro recreativo cuando comenzó a ser increpado por otro jugador que se mostró agresivo durante gran parte del partido.
Ataque por la espalda y grave lesión
De acuerdo a la reconstrucción de los hechos, minutos antes del final del encuentro, el agresor se acercó por detrás y, sin mediar palabra, le propinó un golpe de puño en el rostro. Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió una fractura de maxilar y debió ser trasladada de urgencia al Hospital San Martín.
Tras la denuncia, personal de la DDI La Plata inició una investigación que permitió identificar al acusado, de 32 años, quien cuenta con antecedentes como boxeador amateur y participación en competencias locales y provinciales.
Con las pruebas reunidas, la Justicia ordenó su detención en el marco de una causa caratulada como “lesiones graves agravadas por alevosía”, con intervención de la UFI N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.
El procedimiento se concretó en la vía pública, en la zona de calle 162, donde el hombre fue localizado mientras realizaba una rutina de entrenamiento. En ese momento fue reducido por efectivos policiales y trasladado a una dependencia a la espera de ser indagado.