Cumplió años y recibió una sorpresa de la Policía: "Nos hace sentir orgullosos de nuestro trabajo", dijeron oficiales

Días atrás, un cumpleaños muy especial se vivió en Hernandarias. Milton celebró sus 6 años y logró cumplir uno de sus mayores sueños: ser Mini Policía por un día. La iniciativa fue posible gracias al compromiso y la solidaridad de José Almada y Alberto Ellemberger, quienes acompañaron la ilusión del niño y organizaron una jornada cargada de emoción.

En diálogo con Elonce, el pequeño aseguró que le gustaría ser Policía cuando crezca.

"Él, desde que tiene 2 años, me dice que quiere ser Policía", dijo a Elonce su mamá, Noemí Martínez. Explicó que, aunque no tienen familiares cercanos en la Policía, el niño fue viendo a los oficiales en las calles y se sintió atraído por esta profesión.

Fue la mamá de Milton quien, consciente del amor que su hijo siente por los oficiales, contactó a la policía para organizar una sorpresa para el niño. Los oficiales Almada y Ellemberger, quienes ya sabían de la admiración del niño, decidieron sorprenderlo en su propio hogar.

"La mamá nos dijo que quería festejar el cumpleaños con el motivo de ser policía. A veces pasábamos por la puerta de la casa y siempre lo saludábamos, porque sabíamos que le gustaba la Policía. La mamá nos pidió que organizáramos algo especial, así que decidimos preparar una sorpresa para él," explicó el oficial José Almada en diálogo con Elonce.

Por tal motivo, los oficiales llegaron al domicilio de Milton en un patrullero y con una torta de cumpleaños alusiva. Al ver a los oficiales en su puerta, el pequeño no pudo esconder su emoción. Lucía un traje de policía, igual al de los efectivos.

Milton expresó su alegría por la sorpresa y por poder celebrar su cumpleaños con los héroes que tanto admira.

Los oficiales, visiblemente emocionados, no solo se mostraron contentos por haber sido parte de la celebración, sino que también reflexionaron sobre lo que significa para ellos ser vistos como un ejemplo a seguir por los más pequeños. "Nos sentimos muy emocionados y agradecidos por habernos elegido. Es un honor para nosotros poder sorprenderlo, y verlo tan feliz nos llena de satisfacción. Milton quiere seguir nuestros pasos, y eso nos hace sentir orgullosos de nuestro trabajo", comentó el oficial Alberto Ellemberger.