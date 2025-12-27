Video: niño cumplió 6 años, soñaba con ser policía y recibió una sorpresa inolvidable

Con apenas seis años, Milton vivió un cumpleaños que jamás olvidará: vestido de policía, recibió la visita de dos efectivos policiales quienes le regalaron una torta con forma de patrullero. El video
Un cumpleaños muy especial se vivió en Hernandarias, donde el pequeño Milton celebró sus 6 años y logró cumplir uno de sus mayores sueños: ser Mini Policía por un día. La iniciativa fue posible gracias al compromiso y la solidaridad de José Almada y Alberto Ellemberger, quienes acompañaron la ilusión del niño y organizaron una jornada cargada de emoción.
El festejo tuvo como protagonista al cumpleañero, quien para la ocasión se vistió con un traje idéntico al que utiliza el personal policial. El uniforme incluía cinturón reglamentario y hasta un walkie-talkie que simulaba la radio empleada por los efectivos para comunicarse, detalle que llenó de orgullo y alegría al niño.
Según se observó en el video al que accedió Elonce, Milton aguardaba con expectativa cuando un patrullero arribó al lugar. Del móvil policial descendieron dos efectivos que sorprendieron al pequeño con una torta temática, diseñada con la forma de un auto de policía.
El momento fue vivido con gran intensidad por el cumpleañero, que no ocultó su felicidad al recibir el saludo de los policías y compartir con ellos varias fotos, inmortalizando una jornada que quedará grabada en su memoria. La escena reflejó la ternura del encuentro y el impacto que tuvo en Milton ver concretado su anhelo en el día de su cumpleaños.