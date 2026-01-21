Cumplió 105 años y el servicio de emergencias lo reconoció por no requerir los servicios en 30 años

Oscar D’Olivo es una de las personas más longevas de Córdoba, mantiene una amistad con el futbolista Paulo Dybala y el servicio de emergencias del que es afiliado le entregó un diploma.
Don Florentino Oscar D’Olivo cumplió 105 años de vida en Colonia Caroya, rodeado de familiares, amigos y vecinos, quienes destacaron su trayectoria y vitalidad excepcionales.
Es el hombre más longevo de la provincia de Córdoba y sigue recorriendo las calles de la ciudad caminando y saludando a todos, tiene una memoria privilegiada y, con algunos reparos, apuesta a las nuevas generaciones. El hombre mira para adelante.
Nació el 18 de enero de 1921 y es el onceavo de 14 hermanos: eran ocho mujeres y seis varones.
“La muerte ahora debe estar cerca, pero debe ser que me tiene alguna estima especial que me está dando alguna chance más”, bromea, y sigue hablando, casi de manera incontenible. Cuando se va por las ramas, retoma el tema y responde con precisión y sin tapujos.
Aunque claramente es un “hombre grande”, asegura que cada generación tiene su propia época, por lo que no es para nada partidario del mantra que asevera aquello de que “todo tiempo pasado fue mejor”.
Sus cuatro hijos -Adriana (75), Analía (72), Raúl (66) y Daniel (63)- fueron fruto del gran amor que vivió con su esposa, Enriqueta Peschiutta, durante 67 años. La conoció en los bailes que se realizaban en el local Bochas Sport Club y, a partir de allí, su vida fue otra.
Porque a pesar del paso del tiempo, Oscar sigue creyendo en el amor. “Es lo mejor de todo, es lo que hace a las personas más buenas, más cariñosas, ahí vienen los resultados como los hijos; el amor te ayuda a cambiar de modales”, afirma.
Al mismo tiempo, admite que le cuesta comprender los vínculos actuales, mucho más efímeros y volátiles que los de antes.
La receta de la longevidad
No hay modo de no preguntarle a un hombre de 105 años sobre el secreto de esa longevidad, que es como una especie de obsesión para la humanidad.
Don Oscar siempre relativiza la respuesta y deja en claro que lo más importante es evitar los excesos en comidas y bebidas. Pero también –sugiere– “vivir sin rencores, sin la sed de venganza y deseando el bien a todos, incluso a aquellos que no se lo merecen”.
Aunque hace tiempo que no va a la iglesia, contó que todas las noches reza por sus amigos y también por quienes no lo quieren. Esa, quizá, es la manera que encontró de estar en paz consigo mismo.
Cultivar buenas amistades es otro punto al que Oscar le presta mucha atención, porque de esa manera “uno nunca se siente solo”, aconseja.
Sobre la muerte, asegura: “Nunca, la muerte es algo natural, venimos al mundo y cuando nos toca irnos, nos vamos. Es natural, nunca he pensado en la muerte; ahora debe estar cerca, pero debe ser que me tiene alguna estima especial que me está dando alguna chance más”.
Su amistad con un campeón del mundo
En cada cumpleaños, una tradición especial cobra relevancia: la llegada de la camiseta de fútbol enviada por Paulo Dybala, el futbolista cordobés e internacional que mantiene con Oscar un lazo forjado en la infancia, cuando compartía almuerzos y truco en su casa de Colonia Caroya.
Cada año, Dybala le envía una prenda personalizada con el número correspondiente a su edad, gesto que Oscar considera un verdadero tesoro y guarda con esmero.
La relación entre Dybala y Oscar representa el respeto y el afecto intergeneracional que la comunidad siente por su vecino más longevo. El vínculo, surgido desde la niñez del jugador, refleja la continuidad de una amistad auténtica, más allá de los éxitos y la fama en el deporte profesional.
Reconocimiento
Como un dato curioso, el servicio de emergencias médicas al que se encuentra afiliado le entregó un certificado de reconocimiento por no haber requerido nunca una ambulancia desde su afiliación, hace más de treinta años.
El dato resume una trayectoria marcada por la autonomía, el cuidado personal y una notable continuidad en su vida cotidiana.
A contramano de esto, el año pasado Oscar no pudo votar porque la justicia electoral lo sacó del padrón por haber pasado los 102 años. En esa oportunidad, Oscar expresó que se había preparado especialmente para esa jornada y que se encontraba ansioso de participar en una nueva elección. “Mi cuerpo entero, con la mente clara, estaba listo para ir a cumplir. Yo quería hablar de la vejez, de la vida, y también del futuro argentino, que lo veía mejorando bastante”, dijo con emoción y agregó: “Quiero preguntar a la Junta Electoral por qué me han sacado del padrón. ¿Soy delincuente o algo así? Toda mi vida fue sana, pura, y tengo muchos testigos de que es así. Quiero saber cuál es el motivo”, reclamó.