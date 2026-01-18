 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Con fotos inéditas de su hijo

A seis años del crimen de Fernando Báez Sosa, su mamá le dedicó un emotivo mensaje

Con fotos inéditas de su hijo, Graciela Sosa recordó el hecho y volvió a reclamar que quede firme la condena a los ocho rugbiers responsables del asesinato.

18 de Enero de 2026
Fernando Báez Sosa
Fernando Báez Sosa

A seis años del brutal crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell, su madre Graciela Sosa realizó un emotivo mensaje en redes sociales, y volvió a reclamar que quede firme la condena a los ocho rugbiers responsables del asesinato.

 

Que todos seamos la voz de Fernando pidiendo justicia”, fue la frase que utilizó Graciela, para recordar a su hijo en un nuevo aniversario de su muerte. En ese marco, expresó su deseo de que “pronto quede firme la condena por Fernando”.

Fernando B&aacute;ez Sosa
Fernando Báez Sosa

La mujer acompañó el texto con una serie de fotos inéditas de su hijo, y agregó: "Descansa en paz, hijo mío. Prohibido olvidar a Fer".

 

La imagen de Graciela Sosa, atravesada por el dolor, se convirtió desde aquel enero de 2020 en un símbolo que conmovió a todo el país. En sus palabras, volvió a manifestar el amor y el recuerdo permanente hacia su hijo, publicó Página 12.

Los padres de Fernando B&aacute;ez Sosa
Los padres de Fernando Báez Sosa

Además, informó que este domingo a la noche se realizará una misa en memoria de Fernando en la Parroquia Santísimo Redentor, en la Ciudad de Buenos Aires.

 

“Honramos tu memoria y mantenemos vivo tu recuerdo por siempre”, concluyó.

 

Cómo sigue la causa

 

El sexto aniversario del brutal asesinato de Fernando coincide con un momento clave del expediente judicial. En marzo de 2025, la Corte Suprema rechazó la apelación presentada por siete de los condenados para recusar a los integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Dolores.

 

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti consideraron “inadmisible” el recurso extraordinario de los rugbiers, lo que ratificó la intervención de los camaristas bonaerenses en el proceso.

 

Es preciso recordar que en febrero de 2023, la Justicia bonaerense condenó a prisión perpetuaa Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Matías Benicelli y Enzo Comelli, considerados coautores del homicidio.

Los rugbiers acusados por el crimen (foto archivo)
Los rugbiers acusados por el crimen (foto archivo)

Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron penas de 15 años de prisión por su participación en el ataque.

 

Desde entonces, los rugbiers continúan cumpliendo su condena tras las rejas en la Alcaldía N°3 de Melchor Romero, en la provincia de Buenos Aires.

Temas:

Fernando Báez Sosa
