Río Uruguay: comerciantes de la costanera de Concordia esperan que el impacto sea menor al previsto

REDACCIÓN ELONCE
Comerciantes de la Costanera de Concordia, expresaron a Elonce su preocupación por la creciente del río Uruguay y pidieron previsibilidad para evitar pérdidas durante la temporada turística.
Las previsiones sobre una nueva creciente del río Uruguay, volvieron a generar preocupación entre los comerciantes de la Costanera de Concordia, que permanecen atentos a los pronósticos hidrológicos mientras transitan una de las épocas más importantes del año para la actividad turística.
Alfredo, comerciante con casi tres décadas de trabajo en la zona, dialogó con Elonce y manifestó su inquietud por la posibilidad de una nueva inundación. Además, pidió contar con información anticipada para minimizar las pérdidas.
El trabajador sostuvo que, pese a las condiciones climáticas adversas y a la incertidumbre, el compromiso con la actividad continúa intacto. "Se está manifestando que va a haber una crecida, que va a ser importante quizás, pero nosotros estamos acá. Fijate qué día horrible, igual tenemos que venir a abrir", expresó.
Con 28 años de experiencia en la Costanera, reconoció que atravesó numerosas crecidas, aunque admitió que cada una representa un desafío distinto. "Por experiencia será una más en la estadía mía en la Costanera en 28 años. No gusta el momento y la fecha, que la espera todo el año para poder trabajar. También está la incertidumbre de no saber cuándo va a ser", señaló.
La necesidad de previsibilidad para evitar pérdidas
Alfredo remarcó que la expectativa está puesta en que los pronósticos no se concreten o que, en caso de producirse la creciente, tenga un impacto menor. "Espero que se hayan equivocado en los pronósticos. Espero que si es que llega, sea leve, no solo por mí, sino por el resto de todos los comerciantes que estamos siempre anhelando que haga calor y que llegue la temporada para poder darnos vuelta un poquito", afirmó.
El comerciante explicó que el inicio del receso invernal representa una oportunidad para incrementar las ventas gracias a la llegada de visitantes. "Es fundamental. Siempre apostando acá, siempre apostando a la Costanera, que por lo menos, para mí, es mi ingreso", indicó a Elonce.
En ese contexto, anticipó que mantienen previsto un encuentro con autoridades municipales para conocer la evolución de la situación. "Tenemos pendiente una reunión con gente de Intendencia para que nos lleven el día a día. Con tiempo es mejor, porque hacemos la movida que hay que hacer y no alteramos ni rompemos nada, ni entramos en pérdidas", expresó.
La esperanza puesta en la temporada
A pesar de la preocupación, Alfredo aseguró que la experiencia le permitió adaptarse a este tipo de escenarios, aunque reconoció que nunca dejan de generar incertidumbre.
"Parece que se viene una inundación más. Espero que nos equivoquemos. Hoy nos tiene contentos la Selección y estamos esperando que termine el otro fin de semana", comentó, mezclando la preocupación por el río con el entusiasmo por el presente futbolístico argentino.
Finalmente, resumió el sentimiento compartido por muchos comerciantes de la Costanera de Concordia: "Yo ya estoy acostumbrado y lo acepto porque, de otra manera, me hubiese ido de la Costanera. La verdad que es un desafío siempre la Costanera para nosotros y apostamos a ello", resaltó.