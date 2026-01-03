 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Crecida del río Uruguay en Colón: estiman que podría superar los 4 metros

La crecida del río Uruguay en Colón mantiene en alerta a las autoridades locales, que estiman que el nivel del agua podría superar los 4 metros durante la primera semana de enero, aunque por el momento todas las playas continúan habilitadas.

3 de Enero de 2026
Imagen ilustrativa. Foto: Municipalidad de Colón.

La evolución del río Uruguay en Colón es seguida de cerca por las autoridades ante la crecida registrada en los últimos días. Según estimaciones oficiales difundidas por la Secretaría de Turismo local, el nivel del río podría alcanzar e incluso superar los 4 metros de altura, en un escenario condicionado por factores climáticos y decisiones operativas aguas arriba.

 

El informe difundido por el área de Turismo indica que la tendencia general del río Uruguay en Colón sería creciente en el corto plazo, con un eventual retorno a valores considerados habituales hacia el 12 de enero. No obstante, se aclaró que estas proyecciones están sujetas a posibles variaciones, especialmente en función de las decisiones que adopte el Complejo Hidroeléctrico de Salto Grande.

 

En ese marco, desde el municipio remarcaron que la situación se encuentra bajo monitoreo permanente y que, por el momento, no se registran inconvenientes mayores para el desarrollo de la temporada turística, uno de los principales motores económicos de la ciudad.

 

Las estimaciones oficiales y el impacto del viento sur

 

De acuerdo a los datos compartidos, el nivel del río Uruguay en Colón alcanzaría aproximadamente los 3,8 metros en una primera etapa. Sin embargo, durante la primera semana de enero podría registrarse una suba adicional, llegando a valores estimados entre 4,3 y 4,4 metros, aunque por un período corto.

 

Desde la Secretaría de Turismo explicaron que uno de los factores que puede influir en estas mediciones es el viento sur, que tiende a elevar los parámetros previamente establecidos y puede generar variaciones temporales en la altura del río. Este fenómeno es habitual en situaciones de crecida y es tenido en cuenta en los informes técnicos, señaló El Entre Ríos.

 

Las autoridades destacaron que, si bien los valores previstos superan los registros normales, aún se encuentran dentro de márgenes que permiten la convivencia con las actividades recreativas, siempre bajo estrictos controles y evaluaciones diarias.

Colón Río Uruguay
