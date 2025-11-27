Empresa metalúrgica deja de producir, despidió a 35 empleados e importará productos

La histórica planta de Sastre, Cramaco, anunció el cese de fabricación de alternadores y la desvinculación de casi 90% de su personal. La UOM calificó la situación como “muy fea”.
A los recientes casos de la fábrica de electrodomésticos Whirpool y el reacomodamiento de la planta de cacerolas Essen, se sumó ahora la decisión de DBT –conocida como Cramaco–, dedicada a la fabricación de generadores y alternadores eléctricos en Sastre. La firma anunció que frena su producción y despedirá a 35 obreros, enfocándose de ahora en más en la importación.
Cramaco es, en realidad, DBT desde 1999, cuando un cambio de dueños llevó a adoptar el nombre actual en referencia a los apellidos Druetta, Bearzotti y Talano. En 2003 se asoció con la multinacional española Himoinsa, consolidándose como líder del mercado local con una participación del 85% y exportaciones a América, Europa y Asia.
El martes, el anuncio dejó en duda el futuro de la planta. Ese día, la empresa comunicó el despido de 35 trabajadores, lo que representa cerca del 90% de su dotación. Fuentes gremiales destacaron que la lista incluye empleados con décadas de trayectoria, con casos de 40, 37 y 28 años de antigüedad. La firma se comprometió a pagar las indemnizaciones correspondientes.
Impacto en Sastre y denuncia de la UOM
En la planta santafesina se fabricaban íntegramente los alternadores, que ahora —se estima— pasarán a importarse. La reducción es un golpe para Sastre, una ciudad de alrededor de 6000 habitantes donde la producción de DBT era uno de los principales motores económicos.
Este miércoles llegó la primera reacción desde la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), cuyos afiliados resultaron los más afectados. “De los 57 trabajadores, ayer (por el martes) fuimos despedidos 35. De ese total, 33 integran el sector de producción y los dos restantes son administrativos. Quedan solo 22 empleados pero nadie de producción. Esto refleja la intención de la empresa”, sostuvo ante la prensa Jorge Herrador (59 años), delegado de la UOM en la firma, con más de 25 años en la planta.
Herrador no moderó su postura al evaluar la situación: “Nos echaron a todos a la calle, una situación muy fea”, afirmó. También insistió en que la empresa dejará de producir en la Argentina.
Este no es el primer ajuste en la planta. A fines de septiembre del año pasado, la empresa había despedido a 16 trabajadores debido a la caída de ventas y la paralización de la actividad. En aquel momento, los directivos habían advertido que la apertura de importaciones ponía en riesgo la producción local. “Si empiezan a traer de China los alternadores, que son nuestra gran producción, va a haber más despidos”, coincidieron entonces fuentes gremiales.
Informes señalan que en septiembre de 2024 la planta acumulaba un stock de 120 grupos electrógenos, mientras las ventas mensuales apenas alcanzaban entre 10 y 12 unidades. Ese desfasaje anticipaba la crisis que finalmente llegó.
Un futuro limitado a depósito y ensamblaje
“Ahora se venderá la importación; no se va a producir más nada acá”, confirmó un allegado a la empresa. Agregó que “la firma no cerrará, sino que operará como un depósito y centro de ensamblaje. Solo quedarían dos o tres empleados de logística, que son los que bajan las cosas que vienen de China, las limpian y se las cargan al camión”.
Fuentes del gobierno provincial señalaron que la decisión “sería irreversible”, señala La Nacion. La empresa Cramaco comenzó a funcionar en 1947 y con los años se transformó en un motor productivo de Sastre. En 1999 cambió de dueños y pasó a denominarse DBT S.A., en alusión a sus nuevos propietarios. Cuatro años más tarde se asoció con Himoinsa.