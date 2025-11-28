Confirman que el cuerpo hallado en Chile es el adolescente argentino que estaba desaparecido

La prefectura chilena informó que los estudios forenses permitieron establecer la identidad de Alejandro Cabrera Iturriaga, el adolescente que había desaparecido en la zona de La Serena.
Este viernes se confirmó que el cuerpo encontrado hace dos días en las costas chilenas, a la altura de La Serena, pertenece a Alejandro Cabrera Iturriaga, el argentino de 17 años que estaba desaparecido desde hacía casi dos semanas.
El menor se había metido al agua con un grupo de amigos en una zona con corrientes muy fuertes. El resto de sus compañeros fueron rescatados. Pero Cabrera Iturriaga no logró salvarse.
Tras diversos análisis de laboratorio realizados por peritos del área de criminalística regional se logró determinar la identidad del cuerpo hallado el 27 de noviembre, según dijo el prefecto Jaime Lazo, jefe de la prefectura de Elqui, en Chile.
“El personal de la Brigada de Homicidios de La Serena, junto a especialistas del laboratorio de criminalística regional, estableció científicamente, mediante peritajes en terreno, la identidad del cuerpo encontrado por la Armada en el sector de Cuatro Esquinas, el cual corresponde al adolescente argentino, que el 17 de noviembre desapareció en el mar mientras se bañaba con su familia”.
“Fue un trabajo coordinado con la Armada y otros servicios de seguridad de la comuna y de la región. Además del rescate del joven, se llevó adelante un proceso científico-técnico con los protocolos institucionales correspondientes, lo que permitió confirmar su identidad”, añadió Lazo.
El operativo de búsqueda, encabezado por la Armada de Chile, movilizó a más de 250 personas entre rescatistas, personal municipal, Bomberos, pescadores artesanales y equipos de drones de La Serena y Coquimbo.
La tragedia
El lunes 17 de noviembre, cinco jóvenes argentinos ingresaron al mar en una zona no habilitada, donde una fuerte corriente los arrastró mar adentro. Cuatro de ellos fueron rescatados con vida gracias a la intervención de dos residentes, entre ellos el ciclista chileno Francisco Boldo, que se arrojó al agua al escuchar los gritos desesperados de una madre. El quinto menor fue llevado por la marea y no logró volver a la superficie.
Josué Farías, trabajador de la construcción, reconstruyó el dramático momento del rescate: oleaje intenso, viento, espuma. En el agua encontró a Boldo auxiliando a una joven; luego ambos lograron salvar a otros dos adolescentes, incluso practicando maniobras de reanimación en pleno mar. “Rescaté a cuatro; me faltó uno”, se lamentó Boldo.
La playa no estaba habilitada para el baño y las banderas rojas advertían el peligro. Aunque la temporada oficial de guardavidas comienza el 15 de diciembre, La Serena ya contaba con personal permanente y voluntarios. Desde la tarde del lunes, la Capitanía de Puerto de Coquimbo desplegó un amplio operativo con apoyo naval, municipal, drones, pescadores y vehículos especializados. Las condiciones del mar —oleaje variable y corrientes fuertes— obligaron a rediseñar varias veces los puntos de búsqueda, que se extendieron por mar y tierra hasta Punta Teatinos.
Las tareas continuaron durante la noche con vigilancia costera y drones, y el miércoles se incorporó un robot submarino para rastreos en profundidad. La familia del adolescente permaneció todo ese tiempo junto al puesto de mando, acompañada por equipos psicológicos y sociales. Uno de los hermanos, de 14 años, seguía internado, aunque ese mismo día el Hospital de La Serena informó que evolucionaba favorablemente. Los demás jóvenes habían sido dados de alta. (La Nación)