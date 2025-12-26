 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Concepción del Uruguay se quedó sin transporte urbano: el servicio dejó de funcionar definitivamente

26 de Diciembre de 2025
La empresa dijo que la situación se volvió "inviable".
La empresa dijo que la situación se volvió "inviable".

REDACCIÓN ELONCE

El servicio de transporte público de pasajeros de Concepción del Uruguay dejó de funcionar de manera definitiva desde el mediodía del miércoles, luego de que las empresas prestatarias no lograran llegar a un acuerdo con la Municipalidad por la asistencia económica solicitada para sostener la actividad.

 

La decisión fue confirmada por los responsables de las líneas locales, quienes advirtieron que la situación financiera del sector es “insostenible”. La falta de fondos, sumada al incremento de los costos operativos y a la ausencia de respuestas oficiales, derivó en la paralización total del servicio, que afecta a miles de usuarios.

 

Crisis financiera y falta de acuerdo

Luis Caraballo, representante de Buses del Uruguay, explicó que “directamente no tenemos más plata. Ya no sé cómo vamos a pagar los sueldos, pero no podemos seguir enterrándonos”, al tiempo que señaló que la problemática se arrastra desde el mes de septiembre.

Desde el sector indicaron que, pese a la voluntad inicial de continuar con la prestación del servicio, la falta de definiciones por parte del Ejecutivo municipal terminó por volver inviable la operación diaria. Según explicaron, la asistencia económica solicitada resultaba clave para afrontar salarios, mantenimiento de unidades y gastos básicos.

 

Un servicio paralizado sin solución inmediata

Pedimos disculpas, pero no nos quedan medios económicos para seguir”, añadieron los referentes de las empresas, quienes remarcaron que la suspensión no responde a una medida de fuerza, sino a una imposibilidad material de continuar funcionando.

 

Por el momento, no hay precisiones sobre una eventual reanudación del servicio ni sobre nuevas instancias de diálogo entre las partes. Mientras tanto, la ciudad permanece sin transporte público, a la espera de una solución que permita destrabar el conflicto y garantizar un servicio esencial para la comunidad.

 

(Con declaraciones a La Pirámide)

Temas:

transporte urbano de pasajeros colectivos Concepción del Uruguay
