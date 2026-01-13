Con recuerdos de época y chamamé entrerriano comenzó la última noche del Festival de Diamante

REDACCIÓN ELONCE
El Ballet Ancat y Litoral Mitá abrieron la luna final de la festividad entrerriana que agregó la jornada de este martes a raíz de las condiciones climáticas del pasado jueves. Sobre el escenario hubo homenaje a la década del '40 y a la música provincial.
En el marco de la última luna festivalera del Festival de Jineteada y Folclore de Diamante, el Ballet Ancat pisó el escenario para iniciar con las propuestas artísticas previstas para esta noche, que tendrá como principal atracción a Los Majestuosos del Chamamé y a Campedrinos.
Las noches del Festival de Diamante se transmiten en vivo por Elonce, en el marco de su ciclo "Nuestras Fiestas", una propuesta que busca difundir los diferentes eventos provinciales, regionales, culturales, deportivos y artísticos que destacan a Entre Ríos y la región.
“Escriben a partir de sus coreografías, su historia, su alma y su pueblo y quieren mostrarle a su pueblo cómo a partir de su danza muestran su identidad”, fueron las palabras de presentación.
“Los invito a viajar a la década del 40, a algún salón de algún lugar de esta provincia de las manos de agua. Allí ya sonaba la música entrerriana, ya teníamos a muchos hombres que comenzaban a delinear cuál iba a ser el cancionero popular entrerriano. Ellos nos invitan a viajar a esa época”, agregó el presentador.
Con una apertura epocal, cinco parejas permitieron al público trasladarse imaginariamente en el tiempo, con vestimenta y calzado típico. Seguidamente, una decena de mujeres del ballet danzaron al son de “Me enamoré una vez” de Tita Merello.
Las parejas regresaron al escenario para interpretar “Desde el alma” de Francisco Canaro. Luego fue el turno de una canción instrumental con resonancia italiana.
“Así era como se iba al baile, de saco, corbata y el que tenía traje, mejor”, recordó el relator.
Litoral Mitá y un viaje musical a través de nuestras tierras
El grupo musical entrerriano “de chamamé joven”, tal como se definen, brindó un espectacular show que encendió al público y lo preparó para gozar la última noche festivalera. Con el acordeón, guitarras, bajos y baterías los integrantes abrieron de una forma animada su espectáculo. Entonaron “La Fiesta Grande” y luego “Puerto Tirol” de Los Nocheros.
“Estamos muy felices de venir a compartir la música del litoral, somos de Aldea María Luisa, es nuestra primera vez en Diamante”, explicaron.
Luego siguieron con una polka, con “Por tu culpa chamamé” y “Entre amigos y chamamé”.
"Gracias Diamante. Somos un grupo joven que apostamos a nuestra música y cultura y ojalá que podamos llevarla más lejos", sostuvieron en el cierre.
Cómo continuará la noche
Sobre el escenario del Campo Martín Fierro se presentarán Campedrinos, DNI Folklore y “El Flaco” Julio Figueroa. Además, se llevan a cabo reconocimientos a los jinetes y tropillas presentes en esta 54° edición.