Con la presentación de Jorge Rojas, se retoma el Festival de Jineteada y Folclore de Diamante

Tras la suspensión de la primera noche, este viernes se retoma el 54° Festival Nacional de Jineteada y Folclore, uno de los eventos tradicionalistas más convocantes del verano argentino, que será transmitido en vivo por Elonce durante las lunas festivaleras, en el marco del ciclo “Nuestras Fiestas”.

El Campo Martín Fierro será el escenario de esta celebración que reunirá propuestas artísticas, culturales, gastronómicas y turísticas, con una fuerte presencia de la tradición gaucha y expresiones folclóricas de distintos puntos del país.

La cartelera artística del festival, tiene una fuerte impronta federal y litoraleña con diferentes estilos. El escenario “Carlos Santa María” recibirá esta noche a Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina, Las Voces de Montiel, Mi Sueño Chamamé, Valentín Fernández, Diamante Baila y Ballet Ancát. El gran cierre musical estará a cargo de Jorge Rojas.

Se recordará que ayer, la Vicegobernadora de Entre Ríos, Alicia Aluani, junto al Presidente Municipal, Ezio Gieco, encabezaron 8 el acto inaugural de la Edición 2026 del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante.

La ceremonia inició con la entronización de la imagen de Nuestra Señora del Luján; y luego, se entonaron las estrofas del Himno Nacional Argentino interpretado por el Coro de Lengua de Señas “Mensajes al Viento”.

Así comenzaba el Festival de Diamante

A continuación, se procedió al arrío de las Banderas que estuvo a cargo de la Vicegobernadora Aluani junto a José Naput, de la Agrupación Tradicionalista Punta Gorda, la Bandera Nacional; y el Intendente acompañado por la Paisana Nacional Iara Ramírez; la Bandera de Entre Ríos.

“Muchas gracias a todos los que hicieron y hacen posible este festival. Nuestro Festival, el Festival de Diamante, el Festival de todos”, expresó el Presidente Municipal.

Estuvieron presentes el Senador Departamental, Gustavo Vergara; los diputados provinciales Lénico Aranda y Silvina Deccó; la Vicepresidente Municipal, Sandra Morán; y el Secretario de Turismo de la Provincia, Jorge Satto; junto a Concejales, Presidentes Comunales y de Juntas de Gobierno del Departamento Diamante, Autoridades Provinciales, Departamentales y Municipales, representantes de las Fuerzas de Seguridad, Integrantes de la Comisión Organizadora del Festival y público en general.

Todos los detalles del Festival de Diamante

La Comisión Organizadora del Festival Nacional de Jineteada y Folclore de Diamante continúa trabajando y ultimando detalles para recibir a los visitantes que año tras año eligen nuestra fiesta gaucha.

Ya se confirmó la cartelera y se presentaron las tropillas que estarán en el Campo “Lisardo Gieco”, con más de 350 montas. Este año vuelven las Entabladas con 23 tropillas, unos 300 caballos de distintos pelajes, que estarán el sábado 10 y el lunes 12 de enero.

Además, el lunes 12 se realizará la final del Campeonato de la Asociación de Criadores de Caballos para Destrezas Gauchas (ACCDG), en la categoría cuero tendido.

Asimismo, se informó que el Desfile de Agrupaciones Tradicionalistas será el sábado 10 de enero, así como también la elección de la Paisana Nacional.

ENTRADAS Y PLATEAS

Las entradas y plateas se pueden adquirir de manera online a través de https://www.tike.com.ar/diamante/festival-nacional-de-jineteada-folclore-diamante-2026

Se establecieron valores diferenciados, tanto para entradas como para plateas, y los menores hasta 12 años no pagan entrada.

En el caso de las personas que cuenten con Certificado único de Discapacidad CUD, deberán presentarse en la BOLETERÍA, por la ventanilla específica que estará señalizada, el día que deseen asistir al evento. El INGRESO al predio será por calle FALUCHO y deberán presentar CUD vigente y DNI.

En el caso de que el CUD especifique “Acompañante”, el mismo abonará el 50% del valor de la Entrada, en la misma ventanilla.

CARTELERA

VIERNES 9

Jorge Rojas

Manuel Cruz y su Cuarteto Estampa Correntina

Las Voces de Montiel

Mi Sueño Chamamé

Valentín Fernández

Diamante Baila

Ballet Ancát

SABADO 10

Sergio Galleguillo

Canto del Alma

Adrián Maggi

Pablo Spinetti y Los del Tuyú

Sofi Drei

Diamantinos

Diamante Baila

Ballet Emoveré

DOMINGO 11

Abel Pintos

Los Musiqueros Entrerrianos

Gustavo Reynoso Trio

Bernardita Gutiérrez

LUNES 12

Lázaro Caballero

Los Majestuosos del Chamamé

La Clave Trio

Copla Alta

Son3

Ballet Emoveré

Ballet Ganador del 3º Encuentro de Danzas Comisión Apoyo al Festival

TROPILLAS

- "EL LAMENTO DEL GAUCHAJE” de José Perret – Capibara, Santa Fe.

- “LA REVOLTOSA” de Oscar Altabhe – Coronel Pringles, Buenos Aires.

- "LA ARGENTINA” de Sergio Retondo - Roque Pérez, Buenos Aires.

- "EL RELINCHO" de Carlos Oggero – Virginia, Santa Fe.

- “LOS TAITAS" de Julio y Fermín Mendizabal – Rauch, Buenos Aires.

- “LOS ARISCOS” de Diego Rionda – Sancti Spritu, Santa Fe.

- "LOS BONITOS" de Néstor Sosa - La Plata, Buenos Aires.

- "LA MOCHILLERA” de Horacio Velásquez – Gualeguay, Entre Ríos.

- “LA CERDA BRAVA” de Oreste Pergolesi – Tostado, Santa Fe.

- "LOS PIGÜELOS” de Gabriel Rovera - Bell Ville, Córdoba.

- "LA SIN QUERENCIA" de Luciano Simo – Pérez Millán, Buenos Aires.

- "LOS DIABLOS NEGROS" de Laureano Papes – Urdinarrain, Entre Ríos.

- “AGRUPACIÓN PAGO CHICO” - Pigüé, Buenos Aires.

- “LA BOCHINCHERA” de Marcelo Cugat – Santa Lucía, Buenos Aires.

- “LA SIN QUERENCIA” DE Ismael Palen – Casilda, Santa Fe.

- “LOS DEL DESIERTO” de Alejandro Lagger – San Cristóbal, Santa Fe.

- “EL ENTREVERO” de Ángel Ecclesia – Costa Grande, Entre Ríos.

TROPILLAS ENTABLADAS

- Cristian Lanari – Alcorta, Santa Fe

- Ceferino Yafar – Mercedes, Buenos Aires.

- Hilario Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Belén Fuentes – Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Mauricio Rodríguez - Gral. Paz, Ranchos, Buenos Aires

- Chochi Galván – Lima, Buenos Aires

- Eugenio Costa – Icho Cruz, Córdoba

- Carmen Fuentes - Curuzú Cuatiá, Corrientes

- Alejo Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Vasco Izaguirre – Gualeguay, Entre Ríos

- Agustín Etchart - Dolores, Buenos Aires

- Diego Badano – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Pablo Guerra - Gualeguay, Entre Ríos

- Darío Lobati – Baradero, Buenos Aires

- Facundo Duche – Ranchos, Buenos Aires

- Justina Izaguirre, Gualeguay, Entre Ríos

- Juan C. Carbone – 9 de Julio, Buenos Aires

- Pedrito Sagasti – 9 de Julio, Buenos Aires

- Andrés Álvarez – Campana, Buenos Aires

- Faustino Etchart – Dolores, Buenos Aires

- Guille Enriques – General Arenales, Buenos Aires

- Juan Maqueira – Carmen de Areco, Buenos Aires

- Esteban Barbi – Lima, Buenos Aires.

Jurados: Aroldo Pérez y Juan Sotelo

CONDUCCIÓN

ANIMADORES

Miguel Gómez

Marcelo Pellejero

Chano Izaguirre

PAYADORES

Juan Carlos Rivero

Iván Hofstetter

Lucas Aguirre

CONDUCCIÓN

Santiago Miguel Rinaldi

Pablo Markocich

Carolina Dumé

CONDUCCIÓN COMERCIAL

Natalia Bressan

ENTRADAS Y PLATEAS

VIERNES 9

General: $35.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $30.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $ 24.500

Plateas: $30.000 |$ 20.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 3.000 Sillones (Izquierda) | $ 5.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $ 20.000

SÁBADO 10

General: $40.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $35.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $ 28.000

Plateas: $20.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 3.000 Sillones (Izquierda) | $ 5.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $ 20.000

DOMINGO 11

General: $40.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $ 35.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $ 28.000

Plateas: $ 50.000 | $40.000 | $30.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 5.000 Sillones (Izquierda) | $ 10.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $20.000

LUNES 12

General: $40.000

Diamantinos (Presentar el DNI al momento de adquirir la entrada y para ingresar al predio): $35.000

Jubilados (Presentar DNI y Carnet o Recibo de sueldo, en puerta): $28.000

Plateas: $ 20.000

Plateas No Numeradas Laterales: $ 3.000 Sillones (Izquierda) | $ 5.000 Sillas (Derecha)

Conservadoras: $ 20.000