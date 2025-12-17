 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Edición 2026

Comenzó la venta presencial de entradas para el Carnaval de Gualeguaychú

La Comisión Directiva del espectáculo teatral a cielo abierto más grande de la Argentina confirmó que ya están abiertas las boleterías en el Corsódromo para la compra presencial de tickets y ubicaciones para la edición 2026.

17 de Diciembre de 2025
Carnaval de Gualeguaychú.
Desde este miércoles 17 de diciembre inició la venta presencial tanto de entradas como de ubicaciones para las once noches de Carnaval de Gualeguaychú, edición 2026, que comienza el sábado 3 de enero.

 

La compra en forma presencial se realiza en las boleterías ubicadas en el Corsódromo. Durante el presente diciembre, el horario de atención es de miércoles a viernes de 9 a 13 horas y de 17 a 21; sábados de 9 a 13 horas.

 

La atención telefónica, mediante la aplicación WhatsApp, será a través de los números: (03446) 225258; 237776 y 644455. En tanto las agencias de

turismo deberán comunicarse con las boleterías al (03446) 366999. Vale recordar que, además, continúa la venta online a través de la plataforma All Access www.allaccess.com.ar.

Temas:

venta de entradas Carnaval de Gualeguaychú
