Una colecta solidaria impulsó la recuperación de joven que perdió una pierna tras choque en Ruta 11

Un grave accidente de tránsito ocurrido sobre la ruta provincial 11, a la altura de Valle María, dejó a un joven con lesiones de extrema gravedad y movilizó a toda una comunidad en torno a un pedido solidario. Se trata de Luciano “Lucho” Gutiérrez, de 27 años, quien se dirigía hacia su domicilio, cuando fue colisionado por un automóvil, lo que derivó en la amputación de una de sus piernas.

La situación movilizó a familiares, vecinos y organismos locales, que impulsaron una colecta solidaria para afrontar los gastos vinculados a la rehabilitación y a la adaptación de su vivienda que se encontraba en construcción.

Luciano “Lucho” Gutiérrez (foto Elonce)

Su hermana, Luisina Gutiérrez, brindó detalles a DiamanteFM sobre el estado de salud y el proceso que atravesó la familia. Contó que, tras doce días de internación en el hospital San Martín de Paraná, Lucho recibió el alta médica, una noticia que llegó de manera inesperada. “Los primeros días él se encargó más de calmarnos a nosotros que nosotros a él”, relató.

Fortaleza y acompañamiento familiar

Según explicó Luisina, el joven afrontó la situación con entereza desde el primer momento. “Dijo que no quedaba otra que aceptar lo que le tocó y que, de ahora en más, tenía muchas ganas de seguir adelante”, expresó. Esa actitud se convirtió en un sostén para su entorno durante los días más difíciles.

A partir de esta realidad, familiares y amigos pusieron en marcha una colecta solidaria con el alias todo.para.lucho El objetivo inicial fue terminar y adaptar la vivienda del joven, que no se encontraba en condiciones para recibirlo tras el alta médica. Las obras incluyeron la construcción de rampas de acceso, un baño adaptado y la colocación de soportes para facilitar su movilidad.

En ese marco, se destacó el acompañamiento de la Municipalidad de Valle María, que colaboró con maquinaria y asistencia logística para avanzar con las tareas de adecuación. El respaldo institucional permitió acelerar los trabajos y brindó mayor tranquilidad a la familia en una etapa clave de la recuperación.

Una respuesta solidaria que superó expectativas

La respuesta de la comunidad fue amplia y sostenida en el tiempo. “Nunca nos imaginamos que la ayuda iba a llegar tan lejos”, señaló Luisina. Detalló que la colaboración se expresó tanto en aportes económicos como en donaciones de materiales para la obra. “Recibimos transferencias desde montos mínimos hasta muy grandes”, indicó.

Actualmente, los fondos recaudados también se destinaron a cubrir parte del proceso de rehabilitación. Lucho deberá afrontar un largo camino de kinesiología y tratamientos específicos, y uno de los principales objetivos a futuro es la posibilidad de acceder a una prótesis. “Si en algún momento podemos brindarle una prótesis, quiere seguir con su vida lo más normal posible”, afirmó su hermana.

La familia agradeció el acompañamiento recibido y pidió que la colecta continúe activa, ya que el proceso de recuperación recién comenzaba. Quienes deseen colaborar pudieron hacerlo a través del alias todo.para.lucho Además, para consultas o para organizar acciones solidarias, se informó que podían comunicarse con Luisina Gutiérrez al teléfono 3435 364632.