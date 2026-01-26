 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Chubut: Se reactivaron tres incendios en el Parque Nacional Los Alerces

26 de Enero de 2026
Incendio en Los Alerces
Incendio en Los Alerces

Al menos tres incendios se reactivaron en el Parque Nacional Los Alerces en Chubut y el fuego no cesa a más de un mes y medio de lucha en la zona, que ya afectó más de 35.000 hectáreas de bosques nativos, matorrales y plantaciones y, en esta ocasión las autoridades detallaron que es producto de los fuertes vientos y altas temperaturas.

 

Mientras la labor de más de 500 brigadistas, bomberos y equipos de apoyo continúa, el fuego no da tregua y, en las últimas horas, se confirmó que tres focos se reactivaron en Puerto Café, en el Parque Nacional Los Alerces, luego de que la Administración de Parques Nacionales (APN) lo haya intervenido por primera vez con el objetivo de regularizar el funcionamiento operativo, institucional y administrativo tras la emergencia ígnea.

 

Desde Vialidad provincial indicaron que la Ruta Provincial N°71, tramo Emp. RN40 – Cholila, “está cortada al tránsito para todo tipo de vehículos, hasta nuevo aviso, debido al incendio forestal que afecta la zona”.

 

 

Frente a este escenario, las autoridades piden respetar las indicaciones de autoridades en el lugar, según supo Noticias Argentinas.

 

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informa que para este lunes se espera una máxima de 21 grados y algunas lluvias aisladas, mientras que para el martes el panorama será parecido, aunque a la tarde habrá ráfagas de viento que alcanzarán los 70 km/h.

 

Recién jueves y viernes, en el cierre de la semana, hay alerta por aumento de la temperatura con máximas que rondarán los 31 y 32 grados.

Chubut Incendio forestal Altas temperaturas
