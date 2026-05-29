Cayó un grupo que vendían animales por redes sociales y los enviaban por encomienda

Una investigación que se extendió durante casi dos años permitió desarticular una organización dedicada a la venta ilegal de animales a través de redes sociales y encomiendas enviadas a distintas provincias del país.

El operativo terminó con allanamientos en Buenos Aires y Santa Fe, el rescate de decenas de ejemplares de fauna silvestre y dos personas detenidas.

Según se informó, la causa comenzó a partir de una denuncia vinculada a posibles infracciones a la Ley de Conservación de la Fauna Silvestre.

Cómo operaba la red que vendía animales

La investigación fue llevada adelante por efectivos de Gendarmería y se extendió durante un año y diez meses.

Durante ese tiempo, los agentes realizaron tareas de ciberpatrullaje, análisis telefónicos y seguimientos que permitieron detectar el funcionamiento de la organización.

De acuerdo a la pesquisa, los involucrados se dedicaban a cazar, acopiar y comercializar animales silvestres como aves, reptiles y mamíferos.

Además de las entregas presenciales en distintos puntos del conurbano bonaerense, también utilizaban encomiendas para distribuir ejemplares hacia otras provincias del país.

Qué encontraron en los allanamientos

Los procedimientos se realizaron en seis inmuebles de Buenos Aires y otros dos en la ciudad de Rosario. En los operativos rescataron 88 aves de diferentes especies, 20 peces, 13 hámsteres y cuatro tortugas.

También encontraron ocho aves sin vida y el cráneo de un antílope. Entre los ejemplares recuperados había loros habladores, cardenales, jilgueros, tordos y otras especies protegidas.

Armas, droga y detenidos

Además del tráfico ilegal de animales, durante los allanamientos las fuerzas de seguridad secuestraron marihuana, armas de fuego y distintos elementos utilizados para la captura de fauna.

Entre los objetos hallados había un rifle calibre .22, armas de aire comprimido, municiones y tramperas de madera.

Dos hombres quedaron detenidos, mientras que otros dos fueron imputados y quedaron supeditados a la causa judicial.

Qué pasó con los animales rescatados

Los ejemplares recuperados quedaron bajo resguardo de organismos especializados en fauna y ambiente.

En Buenos Aires intervino personal de la Brigada de Control Ambiental de la Nación, mientras que en Santa Fe colaboró la Dirección General de Manejo Sustentable de Fauna.

Los animales fueron trasladados a un bioparque para recibir controles veterinarios y comenzar el proceso de rehabilitación correspondiente.