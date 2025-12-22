Revocaron el sobreseimiento del camionero que vio por última vez a María Cash: los motivos

La Cámara Federal de Salta resolvió revocar el sobreseimiento de Héctor David Romero, el camionero que vio por última vez a María Cash en julio de 2011, y ordenó que la causa continúe abierta hasta agotar todas las pruebas disponibles, al entender que persisten indicios que impiden desvincularlo de forma concluyente del caso.

La decisión fue adoptada por la Sala I del tribunal, que consideró que no se alcanzó el grado de “certeza negativa” necesario para dictar un sobreseimiento durante la etapa de instrucción, especialmente en una investigación compleja y de larga data como la desaparición de María Cash.

Según el fallo, los jueces remarcaron que durante la instrucción no rige plenamente el principio de la duda a favor del imputado y que, para cerrar definitivamente una causa, es imprescindible descartar de manera concluyente su participación, algo que —advirtieron— aún no ocurre.

Un cierre considerado prematuro por la Cámara

En su análisis, los camaristas Santiago French, Ernesto Solá Espeche y Luis Renato Rabbi Baldi Cabanillas sostuvieron que subsisten indicios relevantes que deben ser evaluados de forma integral y no fragmentada, tal como ocurrió hasta ahora.

Esos elementos, señalaron, están vinculados tanto a la conducta atribuida a Romero como a circunstancias posteriores a la desaparición de Cash y a aspectos de su entorno personal, lo que obliga a profundizar la investigación antes de adoptar una decisión definitiva.

El fallo subraya que los elementos incorporados hasta el momento no fueron suficientemente esclarecidos y que el expediente aún presenta “zonas oscuras”, motivo por el cual se ordenó avanzar con peritajes técnicos y otras diligencias consideradas indispensables.

La causa seguirá en el mismo juzgado

El tribunal también rechazó el pedido de la fiscalía y la querella para apartar al Juzgado Federal de Salta N.º 2, por lo que la causa continuará bajo la conducción de la jueza Mariela Giménez, al no advertirse razones objetivas que justifiquen su desplazamiento.

La Sala I revisó así el sobreseimiento que la propia magistrada había dictado en mayo de este año, a pedido del fiscal, y aclaró que nunca existió un pedido de procesamiento contra Romero, sino únicamente una decisión de cierre anticipado de la causa.

María del Carmen Cash tenía 29 años, era diseñadora de indumentaria y vivía en la ciudad de Buenos Aires. En julio de 2011 emprendió un viaje sin destino definido hacia el norte del país, siendo vista por última vez el 8 de julio en la rotonda de Torzalito, en General Güemes, cuando subió al camión conducido por Romero.

Las inconsistencias que siguen bajo análisis

En el nuevo impulso de la causa, el fiscal federal Eduardo Villalba volvió a poner el foco en contradicciones en las declaraciones del camionero, entre ellas su imposibilidad de identificar a la joven, pese a que otros testigos describieron con precisión su aspecto y vestimenta.

También fue cuestionada su versión sobre el supuesto descenso de Cash en el santuario de la Difunta Correa, una maniobra que, según la acusación, no resulta compatible con la visibilidad del lugar ni con las características del vehículo y del terreno.

A esto se suman inconsistencias temporales surgidas de registros de antenas telefónicas y variaciones en los relatos de Romero sobre horarios, velocidades y su conducta posterior a la desaparición, aspectos que —según la Cámara— aún deben ser debidamente esclarecidos.