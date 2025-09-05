Bomberos entrerrianos salvaron a un recién nacido que se había ahogado: dramático video

Bomberos entrerrianos salvaron a un bebé que se había ahogado. Un dramático episodio ocurrió este viernes en Gualeguay, cuando una pareja llegó desesperada al cuartel de Bomberos Voluntarios con su hijo de pocas horas de vida en brazos. El pequeño presentaba serias dificultades para respirar y se había ahogado.

Según el parte oficial, el hecho se registró a las 16:47, cuando los padres ingresaron al destacamento solicitando auxilio inmediato. Ante la situación, los efectivos iniciaron maniobras de desobstrucción de las vías aéreas, aplicando técnicas de emergencia como la maniobra de Heimlich adaptada para bebés.

Traslado urgente al hospital

Si bien se logró una mejora parcial, la gravedad del cuadro obligó a continuar el traslado del recién nacido hacia el Hospital San Antonio. Durante el trayecto, un bombero viajó junto al padre del menor en el móvil oficial, mientras proseguía con las maniobras para mantener la respiración del pequeño.

Al arribar al nosocomio, el bebé fue recibido por el personal de guardia, que ya había sido alertado de la situación. Los profesionales lograron estabilizarlo y finalmente el niño comenzó a respirar con normalidad.

Labor conjunta y agradecimiento

Desde el cuartel destacaron la rápida reacción de los efectivos, cuya intervención fue determinante para salvar la vida del recién nacido. “Agradecemos la labor coordinada con el personal del Hospital San Antonio y resaltamos la rápida intervención que pudo marcar la diferencia en una situación crítica”, remarcaron en un comunicado.

Las imágenes difundidas muestran el momento exacto en el que los bomberos aplicaron las maniobras de rescate y trasladaron al bebé, reflejando la tensión y la profesionalidad del accionar.

Impacto en la comunidad

El caso generó una fuerte conmoción en la ciudad, donde vecinos y usuarios en redes sociales expresaron su reconocimiento a los bomberos por la entrega y el compromiso en el servicio. El hecho volvió a poner en relieve la importancia de la capacitación en maniobras de reanimación, tanto en instituciones como en la sociedad civil.