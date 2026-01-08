 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Edición 2026

Beneficio exclusivo: Los residentes de Gualeguaychú accederán a descuentos especiales en los sectores VIP

Para el próximo sábado, los residentes del departamento Gualeguaychú que elijan vivir la experiencia desde los sectores VIP —indistintamente de la fila que seleccionen— accederán a una bonificación especial sobre el valor final de la ubicación para cuatro personas.

8 de Enero de 2026
Carnaval de Gualeguaychú.
Carnaval de Gualeguaychú.

La Comisión Directiva confirmó una importante bonificación para las familias y grupos del departamento que deseen disfrutar del espectáculo con el máximo confort. Presentando el DNI, podrán obtener una rebaja especial en la ubicación VIP.

 

 

La Fiesta Nacional Carnaval del País continúa sumando beneficios para que los vecinos de nuestra ciudad y de todas las localidades del departamento sean los grandes protagonistas de la edición 2026. En este sentido, se anunció una promoción exclusiva destinada a los residentes locales para los sectores más destacados del Corsódromo.

 

Esta iniciativa busca que el público local pueda disfrutar de la comodidad, la cercanía a la pasarela y los servicios exclusivos que ofrecen los sectores VIP a un precio diferencial. Cabe destacar que la promoción es exclusiva para compra presencial y es requisito indispensable presentar el DNI físico que acredite el domicilio en cualquier localidad del departamento Gualeguaychú.

Horarios de Boletería

 

Para acceder a este y otros beneficios, las boleterías oficiales ubicadas en el Corsódromo permanecen abiertas en los siguientes horarios:

● martes a viernes: de 9:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00 horas.

● sábados: desde las 9:00 horas en horario corrido hasta el inicio del espectáculo.

Información sobre entradas CUD

 

En el marco del programa de accesibilidad, se recuerda que las personas que posean el Certificado Único de Discapacidad (CUD) pueden retirar su entrada sin cargo (sujeto a cupo) los días jueves en el horario habitual de boletería.

● Si el certificado acredita acompañante por movilidad reducida, ambos ingresan sin cargo.

● Si el CUD indica acompañante pero no por movilidad reducida, el acompañante abona el 50% del valor de la entrada general.

● El retiro debe realizarse siempre la semana previa a la noche elegida para asistir.

 

Con esta nueva propuesta para los sectores VIP, el Carnaval del País reafirma su compromiso con la comunidad local, invitando a todos los vecinos a ser parte de la fiesta máxima de la Argentina con beneficios pensados a su medida.

Carnaval de Gualeguaychú
