Avanza la gripe H3N2 en el país: quiénes deben vacunarse y cuántas dosis necesitan

El Gobierno nacional comenzó a enviar cerca de 800.000 dosis a las 24 jurisdicciones del país para iniciar la campaña antigripal 2026 antes de lo habitual. La decisión se tomó ante el avance internacional de la variante H3N2 y su subclado K, que presenta mayor transmisibilidad.
El Gobierno nacional adelantó la campaña antigripal 2026 y, a través del Ministerio de Salud, comenzó a distribuir las vacunas en todas las provincias argentinas con el objetivo de fortalecer la prevención antes del período de mayor circulación de virus respiratorios.
Según informaron desde la cartera sanitaria, la decisión responde a una estrategia preventiva frente al avance internacional de la variante H3N2, particularmente su subclado K, que en los últimos meses mostró una mayor capacidad de transmisión en el hemisferio norte y en Europa.
En este marco, durante las próximas horas comenzarán a llegar a las 24 jurisdicciones del país —incluida la Ciudad Autónoma de Buenos Aires— cerca de 800.000 dosis correspondientes a la primera entrega de la campaña nacional.
A quiénes está dirigida la primera etapa de vacunación
Desde el Ministerio de Salud indicaron que la vacunación se realizará de manera escalonada y priorizando a los grupos considerados de mayor riesgo. En primer lugar, deberán vacunarse los niños de entre 6 y 24 meses, quienes deben recibir dos dosis separadas por al menos cuatro semanas, salvo aquellos que ya hayan completado ese esquema anteriormente, en cuyo caso corresponde una sola aplicación.
También deberán vacunarse las personas de entre 2 y 64 años que presenten factores de riesgo, quienes deberán acreditar mediante documentación la existencia de enfermedades preexistentes incluidas dentro de los grupos de riesgo. En estos casos, corresponde una dosis anual. En tanto, las personas mayores de 65 años deberán recibir una dosis anual, sin necesidad de contar con indicación médica.
Embarazadas, puérperas y personal estratégico
La campaña antigripal también contempla a las embarazadas, quienes deben recibir la vacuna en cualquier momento del embarazo como forma de proteger tanto a la madre como al bebé.
Por su parte, las puérperas deberán vacunarse antes del egreso de la maternidad o dentro de los diez días posteriores al parto si no recibieron la dosis durante la gestación.
Entre los grupos priorizados también se encuentra el personal estratégico, es decir, trabajadores cuyo desempeño resulta clave para el funcionamiento de servicios esenciales, como las fuerzas de seguridad del Estado.
Además, el personal de salud deberá recibir una dosis anual, dado que se trata de uno de los sectores más expuestos al virus.
El avance de la variante H3N2 y el subclado K
El adelantamiento de la campaña se vincula con la evolución reciente del virus de la gripe a nivel internacional. Las autoridades sanitarias explicaron que el subclado K de la influenza H3N2, también identificado en algunos reportes como J.2.4.1, comenzó a expandirse en distintos países.
La influenza H3N2 es un virus respiratorio que provoca gripe y se transmite con facilidad entre las personas. Si bien en muchos casos produce cuadros leves, puede generar complicaciones graves en personas mayores, niños pequeños y pacientes con enfermedades crónicas.
De acuerdo con los informes epidemiológicos, este nuevo subclado presenta mayor capacidad de transmisión, lo que incrementa la posibilidad de que los contagios se propaguen con rapidez durante la temporada invernal.
Una medida para anticiparse al pico de circulación
En Argentina, la circulación de virus respiratorios suele intensificarse entre abril y julio, cuando las bajas temperaturas favorecen la propagación de enfermedades respiratorias.
Sin embargo, los sistemas de vigilancia epidemiológica detectaron en los últimos años que la circulación estacional comienza cada vez de manera más temprana.
Ante este escenario, el Ministerio de Salud resolvió adelantar la campaña de vacunación para garantizar que los grupos de riesgo cuenten con protección antes del pico de contagios.
Las autoridades sanitarias señalaron que la vacunación temprana permitirá reducir el impacto de la influenza en el sistema de salud, especialmente frente al avance de la variante H3N2 y su subclado K.