Autos eléctricos e híbridos: cuántos se vendieron en Argentina durante 2025

Las ventas de autos eléctricos e híbridos crecieron con fuerza en 2025 y alcanzaron el 4,6% del total del mercado automotor. En el año se patentaron más de 26.600 vehículos con tecnologías de propulsión alternativa.
El mercado automotor argentino cerró el 2025 con un fuerte crecimiento y confirmó el avance de la electromovilidad. Durante el año se patentaron más de 600.000 vehículos, un 48% más que en 2024, y dentro de ese total, los autos con motorización alternativa —eléctricos e híbridos— representaron el 4,6% de las ventas.
Según datos del Sistema de Información Online del Mercado Automotor de Argentina (SIOMAA), de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA), los vehículos mild-hybrid, híbridos, híbridos enchufables y 100% eléctricos alcanzaron 26.632 patentamientos en 2025. La cifra marca un crecimiento del 88% interanual, frente a las poco más de 14.000 unidades registradas el año anterior, y constituye el mayor volumen desde la introducción de estas tecnologías en el país.
Al igual que en 2023 y 2024, el Toyota Corolla Cross híbrido (HEV) fue el modelo electrificado más vendido del mercado, con 9.142 unidades, lo que representó un incremento del 20,1% respecto de 2024.
Cómo crecieron las ventas según la tecnología
El avance de los vehículos electrificados fue dispar según el tipo de propulsión. En 2025, las ventas crecieron de la siguiente manera:
Híbridos no enchufables (HEV): +65,8%
Mild Hybrid (MHEV): +250,3%
Eléctricos (BEV): +126,7%
Híbridos enchufables (PHEV): +282,9%
Los híbridos no enchufables continúan siendo la opción predominante y concentran el 76% del segmento, aunque perdieron participación frente al fuerte crecimiento de los mild hybrid, que se consolidaron como una alternativa de entrada a la electrificación.
Arancel cero
El crecimiento de la electromovilidad durante 2025 estuvo fuertemente impulsado por el Decreto 49/2025, que estableció arancel cero para la importación de vehículos eléctricos e híbridos, con un cupo de hasta 50.000 unidades anuales por cinco años y un límite de valor FOB para acceder al beneficio.
Este régimen redujo el costo de ingreso de muchos modelos, amplió la oferta disponible y facilitó la llegada de nuevas marcas, especialmente de origen chino. Durante el último año desembarcaron más de diez firmas de ese país, lo que aceleró la competencia y diversificó el mercado.
Mientras los HEV y MHEV crecen con mayor rapidez por no depender de infraestructura de carga, los BEV y PHEV ofrecen un mayor impacto ambiental positivo, aunque su adopción sigue condicionada por la disponibilidad de puntos de recarga y por precios más elevados.
Más modelos y mayor diversidad
La oferta de vehículos electrificados también mostró un salto significativo. En 2021, el mercado contaba con 35 modelos, con predominio de híbridos no enchufables. Para 2025, la cantidad trepó a 133 modelos, con una distribución más equilibrada: 40 eléctricos puros, 39 mild hybrid, 31 híbridos y 23 híbridos enchufables, publicó IProfesional.
En el segmento de autos 100% eléctricos, la participación de modelos chinos pasó del 29% al 55%, desplazando a propuestas de origen nacional y reflejando un cambio en la composición del mercado. En tanto, los híbridos enchufables se consolidaron como la novedad del año, con un solo modelo de origen chino concentrando el 50% de las ventas del segmento.