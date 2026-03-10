Aumenta el boleto de colectivo en Concordia y la tarifa mínima pasa a costar $1.620

El nuevo cuadro tarifario del transporte público en Concordia regirá desde este 11 de marzo tras la publicación del decreto oficial. La tarifa mínima pasó a $1.620 y la máxima a $3.240, mientras que se mantienen descuentos del boleto integrado y beneficios para distintos grupos.
El boleto de colectivo en Concordia aumentó y la tarifa mínima pasó a costar $1.620, luego de que se publicara el decreto oficial que actualizó el cuadro tarifario del transporte público en la ciudad. La nueva estructura de precios comenzó a regir desde este miércoles 11 de marzo y establece diferentes valores según la sección del recorrido.
De acuerdo con lo informado por Diario Río Uruguay, el nuevo esquema fija un valor máximo de $3.240 para los recorridos más extensos dentro del sistema urbano. La actualización forma parte de una revisión del costo del servicio de transporte público en la ciudad.
La medida impacta directamente en los usuarios del transporte urbano, que desde ahora deberán afrontar nuevas tarifas según la distancia recorrida y la categoría de pasajero.
Cómo quedó el nuevo cuadro tarifario
Con la actualización tarifaria, el valor base del boleto —correspondiente a la primera sección— quedó fijado en $1.620, considerado el precio mínimo del sistema.
A partir de ese monto se aplican incrementos según la distancia del recorrido. La segunda sección tendrá un valor de $1.944, mientras que la tercera sección costará $2.268. En el caso de la cuarta sección, el valor del pasaje llegará a $3.240, duplicando la tarifa plana.
Además, el servicio nocturno tendrá un precio de $2.268, lo que representa un incremento del 40% respecto de la tarifa base.
El esquema tarifario busca ordenar los costos del transporte urbano de acuerdo con las distancias recorridas dentro de la ciudad.
Se mantiene el beneficio del boleto integrado
Uno de los aspectos destacados del nuevo esquema es que se mantendrá el sistema de boleto integrado, un beneficio que permite obtener descuentos cuando el usuario debe combinar más de una línea de colectivo en un período breve de tiempo.
Según lo establecido, el segundo pasaje dentro de la misma sección será gratuito siempre que se tome dentro de los 50 minutos posteriores al primer viaje.
En el caso de un tercer pasaje, o cuando no se cumpla con la condición del tiempo establecido, se aplicará un descuento del 45% sobre la tarifa plana, lo que dejará el valor del boleto en $891.
Este mecanismo busca facilitar la movilidad de los pasajeros que necesitan realizar combinaciones dentro del sistema de transporte urbano.
Beneficios y tarifas diferenciales
El nuevo cuadro tarifario también ratificó los beneficios para distintos grupos de usuarios que cuentan con descuentos o exenciones en el pago del boleto.
Entre los pasajeros que continuarán viajando sin costo se encuentran los menores de tres años, las personas con discapacidad y los usuarios con certificado del INCUCAI.
En el caso del sistema educativo, los estudiantes de nivel primario y secundario también mantendrán la gratuidad en el transporte público. Por su parte, los estudiantes universitarios abonarán un valor reducido de $486, lo que representa un descuento del 70% sobre la tarifa plana.
También se ratificaron otros beneficios vigentes. Los docentes dependientes del Consejo General de Educación de Entre Ríos pagarán $810, equivalente al 50% del boleto. En tanto, los usuarios adheridos al Boleto Concordiense abonarán $1.134, con un descuento del 30% sobre el valor base.
Con esta actualización, el sistema de transporte público de Concordia redefine su estructura de precios mientras mantiene esquemas de descuentos y beneficios destinados a facilitar el acceso al servicio para distintos sectores de la población.