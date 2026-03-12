Un asteroide recién descubierto pasará cerca de la Tierra

El asteroide 2026 EG1 pasará en la noche de este jueves a menos distancia que la Luna. La NASA aclaró que no existe riesgo para la Tierra.
El asteroide 2026 EG1 pasará cerca de la Tierra en la noche de este jueves y será observado por astrónomos de distintos países, aunque la NASA aclaró que no existe riesgo de impacto. El objeto espacial tiene entre 10 y 22 metros de diámetro y alcanzará su punto más cercano a unos 317.791 kilómetros del planeta, una distancia menor a la que separa a la Tierra de la Luna.
El cuerpo celeste fue detectado apenas seis días antes de su máxima aproximación, un dato que destaca el avance de los sistemas internacionales de monitoreo espacial. El descubrimiento se produjo el 8 de marzo y permitió calcular con precisión su trayectoria antes de su paso por el hemisferio sur.
Según los datos difundidos por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS) de la NASA, el asteroide se desplaza a una velocidad de aproximadamente 34.621 kilómetros por hora. El momento de mayor acercamiento estaba previsto para las 00:27 de la madrugada en Argentina.
Monitoreo internacional de asteroides
El paso de 2026 EG1 forma parte de los fenómenos que los científicos analizan para comprender mejor el comportamiento de los objetos cercanos a la Tierra. Actualmente, la NASA y otras agencias espaciales siguen la trayectoria de más de 41.000 asteroides que orbitan en regiones próximas a nuestro planeta.
Gran parte de estos hallazgos se logró gracias a redes globales de telescopios y programas de vigilancia espacial que permiten detectar objetos relativamente pequeños, como el que se observará esta noche.
Los especialistas explicaron que la mayoría de los asteroides identificados no representa peligro para la Tierra. Los cálculos actuales descartan cualquier impacto significativo durante al menos los próximos 100 años.
Cómo funcionan los sistemas de alerta
La vigilancia de estos objetos se realiza mediante programas internacionales como el Sistema de Última Alerta de Impacto Terrestre de Asteroides (ATLAS), financiado por la NASA. Estas herramientas permiten descubrir cuerpos celestes y estimar su trayectoria con rapidez.
En algunos casos, los científicos detectan asteroides con potencial de impacto futuro, aunque esa clasificación suele referirse a proyecciones a muy largo plazo. Según explicó el director del CNEOS, Paul Chodas, la denominación de “potencialmente peligroso” implica únicamente que la órbita del objeto podría cambiar dentro de siglos o milenios.
El monitoreo constante también permitió estudiar asteroides de características extremas, como aquellos que rotan a gran velocidad o que poseen tamaños considerablemente mayores.
Qué se sabe sobre los asteroides
Los asteroides son restos de la formación del sistema solar, ocurrida hace aproximadamente 4.600 millones de años. La mayoría se encuentra en el cinturón principal ubicado entre las órbitas de Marte y Júpiter.
Sin embargo, algunos cuerpos siguen trayectorias que los acercan a la órbita terrestre. Estos objetos se conocen como NEO, por sus siglas en inglés (Near Earth Objects).
Dentro de ese grupo, solo una pequeña proporción integra la categoría de asteroides potencialmente peligrosos, definidos por su tamaño y por la distancia mínima que pueden alcanzar respecto de la órbita terrestre.
De acuerdo con la NASA, la gran mayoría de estos objetos mantiene trayectorias seguras y no representa riesgo de impacto real para la Tierra. El seguimiento permanente busca, principalmente, mejorar la capacidad científica de detección temprana y prevención ante eventuales amenazas futuras.