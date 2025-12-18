Aplican costosa multa al dueño de un pitbull que apareció suelto en Costanera de Concordia

Un perro de raza pitbull apareció sin control en un restaurante de la Costanera y obligó a desplegar un operativo policial y veterinario. Autoridades municipales confirmaron una costosa multa y remarcaron la importancia de la tenencia responsable.
Un pitbull suelto en la Costanera: operativo y multa. Un ejemplar de la raza pitbull apareció suelto en un local gastronómico de la Costanera de Concordia y originó un amplio operativo de intervención, debido a que el animal no tenía correa, bozal ni un propietario visible en el lugar. La situación se produjo en un espacio colmado de personas y generó preocupación entre clientes y trabajadores del comercio.
El hecho ocurrió durante un sábado por la noche, en uno de los sectores más concurridos de la Costanera. Ante el riesgo que implicaba la presencia de un perro potencialmente peligroso sin control, los empleados del local actuaron de manera preventiva y dieron aviso a las fuerzas de seguridad, lo que permitió evitar mayores inconvenientes.
La intervención policial y veterinaria
El jefe del Departamento de Veterinaria de la Municipalidad de Concordia, Julio Gesualdi, explicó que “nosotros tuvimos responsabilidad de intervención en ese caso, ocurrido hace dos fines de semana en el local de Gusnaik, que estaba lleno de gente en la Costanera, en un sábado a la noche”.
El funcionario detalló que “ingresó una perra pitbull que venía suelta, asustada por estar en un lugar desconocido, con mucha gente y demás, por lo que estaba agresiva”.
Gesualdi relató que los mozos del restaurante actuaron con rapidez: “tratando de evitar cualquier problema, la fueron sectorizando hacia el baño, llamaron a la policía, la policía intervino rápidamente, llamaron al veterinario policial, el veterinario policial la sedó como para poder controlar la situación y ahí nos llamaron a nosotros como para poder hacer un operativo y sacarla del lugar”, dijo a DRU.
El animal fue retirado del local y trasladado a dependencias de Veterinaria Municipal, donde quedó resguardado hasta que se pudiera determinar su procedencia y estado sanitario.
Aparición del dueño y sanción económica
Según explicó Gesualdi, a las 24 horas del operativo se presentó una persona que manifestó ser el propietario del animal. “Mostró la libreta sanitaria y demás de la perra pero se le comunicó que era una infracción a una ordenanza que habla de la tenencia responsable en Concordia”, señaló.
El funcionario precisó que se labró el acta correspondiente y el caso fue derivado al Juzgado de Faltas N°1, a cargo de la doctora Valeria Armaznaqui. “Se dirigió con el acta al Juzgado de Faltas y allí le pusieron una multa por un valor de 600 mil pesos”, confirmó.
La sanción se aplicó en el marco de la ordenanza 38.535, que regula la tenencia responsable de animales y establece obligaciones específicas para los propietarios, especialmente en el caso de razas consideradas potencialmente peligrosas.
Concientización y responsabilidad social
Más allá del aspecto punitivo, Gesualdi remarcó que este tipo de episodios pone en evidencia la falta de conciencia de algunos dueños. “Nosotros no queremos estigmatizar a ninguna raza ni atacar al animal en sí, sino que ese animal tiene un propietario que tiene que ser responsable por sus acciones, independientemente del porte”, explicó.
En ese sentido, subrayó que “todo animal cuando salimos, cuando lo sacamos a pasear tiene que estar siempre con correa, siempre con un pretal, con un collar, porque eso habla de que nosotros podemos controlar la situación frente a cualquier estímulo, y estoy hablando de cualquier perro, chico, mediano o grande”.
El funcionario agregó que, en el caso de razas medianas, grandes o potencialmente peligrosas, “no solamente que tiene que estar con un corral, con un collar, con un pretal, sino además un bozal, que eso disminuye muchísimo el porcentaje de cualquier problema que puede llegar a generar”.
Finalmente, Gesualdi llamó a reforzar la empatía y la educación ciudadana: “empezar a pensar un poco más en el otro, tenemos que empezar a trabajar en nuestra educación”, para evitar que las mascotas generen molestias o situaciones de peligro en espacios públicos. (Con información de DRU)