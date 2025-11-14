Amplían alertas por tormentas severas en Entre Ríos y otras provincias: advertencia de ráfagas y probable granizo

REDACCIÓN ELONCE
Emitieron alerta amarilla y naranja por lluvias y tormentas severas para este sábado por la noche y la madrugada del domingo. Se esperan importantes lluvias, intensas ráfagas, caída de granizo y actividad eléctrica.
El Servicio Meteorológico Nacional amplió las alertas por tormentas que había emitido para Entre Ríos y otras provincias del centro del país. El aviso de alerta amarilla por tormentas fuertes que llegarían este sábado por la noche y la madrugada del domingo, abarca a gran parte del territorio entrerriano y zonas de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza y San Juan.
Alerta amarilla por tormentas
La alerta emitida para Entre Ríos y que anticipa fenómenos de intensidad durante la noche del sábado y madrugada del domingo, incluye a los departamentos: Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná, Villaguay, Gualeguay y Victoria. Para estos últimos, también está vigente una alerta naranja por fenómenos severos.
Según el reporte del SMN, en la noche del sábado y la madrugada del domingo, la zona será afectada “por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, y principalmente, caída de granizo e intensas ráfagas que puede alcanzar los 90 km/h”. Además, se “prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 60 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, indicó el organismo.
Gran parte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe, sur de Córdoba, y norte de La Pampa, está con aviso de alerta Naranja. “El área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas”, adelantó el SMN.
“Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, anticipa el SMN.
Alerta naranja para el domingo a la madrugada
En tanto, para el domingo a la madrugada, rige una alerta naranja para los departamentos entrerrianos de Gualeguay y Victoria. Mientras que, en territorio bonaerense, incluye a San Nicolás, Baradero, San Pedro y Ramallo. En tanto, también abarca en Santa Fe a Villa Constitución, Rosario y San Lorenzo.
Según el Servicio Meteorológico Nacional “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, y principalmente, caída de granizo y ráfagas que pueden superar los 90 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 85 mm, pudiendo ser superados de manera puntual”, anticipa el SMN.
La actualización del SMN, advierte sobre condiciones adversas que se concentrarán entre la noche del sábado y las primeras horas del domingo.
Las autoridades recomiendan seguir las comunicaciones oficiales del Servicio Meteorológico Nacional y adoptar medidas preventivas frente a la intensidad prevista del fenómeno.
Descenso de temperatura y llegada de aire fresco
El avance del sistema frontal no solo traerá tormentas, sino también un descenso en las marcas térmicas. “Las posibilidades de granizo y la inestabilidad van a traer consigo un descenso de los registros”, explicó el meteorólogo Sergio Jalfin al programa Moviendo el Avispero de Elonce Radio & Stream FM 98.7.
Tras el paso del frente, el lunes 17 ingresará una masa de aire más fresca y seca, favoreciendo una mejora generalizada en toda la región. Para ese día, se espera una mínima de 14 grados y una máxima cercana a 24, lo que marcará un arranque fresco de la semana.
No obstante, este alivio será temporal: “Rápidamente se recuperan las temperaturas”, explicó el especialista al dialogar con Elonce. Desde el martes, con la rotación del viento al norte, se prevé un ascenso significativo, con máximas que podrían volver a ubicarse en torno a los 32 grados.