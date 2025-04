Biólogo explicó a qué se debió la anomalía que presentaba el dorado capturado en el río Paraná

Un dorado con una peculiar anomalía fue capturado en el río Paraná, frente al Club de Pescadores de la ciudad de Paraná; el ejemplar parecía tener dos bocas y una lengua de gran tamaño. “Es una rareza”, había asegurado a Elonce el pescador Fabián Taborda.

Para despejar dudas del caso, Elonce consultó al biólogo del Conicet, Pablo Scarabotti, quien explicó a qué se debió la rareza que presentaba el dorado capturado en el río Paraná y brindó detalles sobre la anatomía de los peces.

“No es el primer caso en el que se manifiesta este tipo de defectos”, afirmó; y aclaró: “No se trataría de una malformación sino una herida que tiene el pez al ser manipulado por las herramientas de los pescadores deportivos, las pinzas para sujetar al pez de la mandíbula, que se denominan boga grip”.

“Técnicamente, los peces no tienen lengua sino que es un hueso que forma parte de la canastilla branquial, que es el aparato respiratorio de los peces; ese hueso cumple funciones de lengua y sobre el que articulan todos los huesos de las branquias”, explicó el especialista.

Y continuó: “Cuando esa pinza para sujetar el pez presiona la base de la boca, perfora una membrana elástica y ese hueso se expone por fuera; probablemente, sea una herida que se generó en el momento de la manipulación por el mismo pescador que está sacando la foto”.

El extraño ejemplar pescado en el río Paraná (foto conetherabbit)

“Ese hueso, que es ligeramente cilíndrico, se expone hacia abajo y parece otra abertura a la altura de la base de la mandíbula inferior”, indicó Scarabotti.

De hecho, comentó que “en los peces del Paraná se puede observar, en una tasa que no es tan alta, muchos casos de malformación”. Es más, mencionó que “es frecuente que los surubíes tengan la cabeza curva”.

Para Scarabotti, no se puede asegurar que este tipo de anomalías sean asociadas con problemas de contaminación. “Son problemas durante el desarrollo del pez”, refirió y ejemplificó: “El síndrome de Down no es una malformación que se deba a un problema ambiental sino que se debe a un problema durante la formación de las gametas vinculadas, mayormente, a la edad de la madre”.

“En los peces se dan muchas malformaciones”, destacó el biólogo. “Los peces tienen una tolerancia enorme con respecto a la regeneración de las heridas y son menos sensibles a las infecciones”, subrayó al mencionar el caso de “un dorado le faltaba una gran parte del lateral de la cabeza y aun así pudo sobrevivir, capturar presas y alimentarse”.