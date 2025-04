A más de 10 meses de la desaparición de Fabiani, “es como si se lo hubiera tragado la tierra”

A casi 11 meses de la desaparición de Enrique Héctor Fabiani, su familia continúa reclamando respuestas y denuncia irregularidades en la investigación. El hombre, un jubilado de 74 años oriundo de Santa Clara de Buena Vista, Santa Fe, fue visto por última vez el 5 de junio de 2024 mientras participaba de una cacería en un campo ubicado en Mojones Norte, departamento Villaguay.

“Se cumplirán 11 meses y parece que a papá se lo tragó la tierra”, lamentó a Elonce su hija, Melisa Fabiani. La mujer explicó que la causa sigue caratulada como “desaparición de persona”, aunque considera que debería ser recaratulada como “desaparición forzosa o posible homicidio”. “A 11 meses no se encontró ni un pelo de mi papá”, afirmó.

En el marco de la búsqueda, el gobierno nacional ofreció una recompensa de cinco millones de pesos a quien pueda aportar información certera. “Si tiene miedo, por favor, que nos llamen al privado porque entendemos el miedo a la Policía”, expresó Melisa, quien sostuvo que muchas personas le manifestaron temor a hablar con las autoridades. “Me llegan videos en los que la Policía maltrata a los cazadores, los trata como delincuentes”, denunció.

En ese sentido, criticó el accionar de las fuerzas de seguridad y de la Justicia. “Un cartucho fue la única evidencia que encontraron a diez kilómetros en dirección contraria a la zona de búsqueda. Y qué casualidad que lo halló un vidente con dos policías”, sostuvo. “Nosotros llevamos más de cinco videntes y nunca encontramos nada, pero la Policía lleva uno y encuentra un cartucho que era de papá. Es gravísimo y a la Justicia no le importa”, remarcó.

Además, cuestionó la forma en que fue manipulada la evidencia. “El policía nos miente en la cara y a la única evidencia la agarra con la mano”, afirmó.

Melisa contó que el viernes recibió un mensaje sobre una posible pista en un camino rural. “Al fiscal le avisamos del dato, pero no le pasamos la ubicación para que se entienda que la Policía no está metida en todo. No me importan los riesgos, porque solo quiero a mi papá”, expresó con firmeza.

El caso es investigado por el fiscal Mauro Quirolo, de la Unidad Fiscal de Villaguay, quien propuso a la familia designar a una persona para releer todo el expediente en busca de alguna pista que haya pasado desapercibida.

Fabiani fue visto por última vez en un campo del establecimiento rural Don Antonio, sobre la Ruta 127, altura kilómetro 104. En ese momento vestía ropa de cazador camuflada, gorro camuflado sin visera, riñonera, botas de goma negras y portaba una escopeta calibre 20 de un solo caño. Según la descripción brindada por su hijo Germán Fabiani, es de contextura robusta, mide 1.73 metros, es calvo, con barba y bigote, y de piel blanca.

