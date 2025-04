Ofrecen $5.000.000 por datos sobre Enrique Fabiani, desaparecido hace más de 10 meses

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Entre Ríos resolvió “ofrecer como recompensa, la suma de 5.000.000 pesos, destinada a aquellas personas que, sin haber intervenido en un eventual hecho delictivo, aporten datos verificables que sirvan para dar con el paradero de Enrique Héctor Fabiani, oriundo de Santa Fe, y quien se encontraba practicando caza en el establecimiento rural de nombre ‘Don Antonio’, sito en Ruta 127, altura kilómetros 104 -ubicado en la localidad de Mojones Norte, zona rural del Departamento Villaguay, Entre Ríos-, persona que fue vista por última vez en fecha 5 de Junio de 2024, en horas de la madrugada en un campo cercano al lugar”.

La información sobre la recompensa añadió que Fabiani “tiene 74 años de edad, es una persona de contextura física robusta, de 1.73 centímetros de altura, calvo, con barba y bigote, piel blanca, conforme descripción realizada por el hijo del mismo (Germán Fabiani), vestía ropa de cazador camuflada, con un gorro camuflado sin visera, con riñonera, botas de goma negra portando una escopeta calibre 20 de un solo caño”.

Enrique Fabiani. Archivo

Plazo

La Resolución Nº 0179 estableció que “el plazo de vigencia de la recompensa determinada en el artículo anterior, por un plazo de 12 meses a partir de la fecha de la presente Resolución” y precisó que “las personas que quieran suministrar datos, deberán dirigirse a las oficinas de la Dirección General de Derechos Humanos, dependiente de la Secretaría de Justicia, sita en Calle San Juan Nº 134 de la ciudad de Paraná, comunicarse telefónicamente de 07:00 hs a 13:00 hs al número de teléfono fijo: 0343 – 4208361 (interno 16), las 24 horas al celular: 343 - 6619072, o enviar un correo electrónico a: derechoshumanos@entrerios.gov.ar”.

También resolvió “disponer que el pago de la recompensa procederá únicamente en caso de que el representante del Ministerio Público Fiscal, entienda como relevante la información aportada, será efectuado en una única oportunidad, e instrumentado mediante acta notarial que confeccionará la escribanía mayor de Gobierno de Entre Ríos, preservándose en todo momento la identidad del aportante”.

Finalmente dispuso “publicar mensualmente la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Entre Ríos, por el plazo de 12 meses” y “encomendar a la Dirección de Prensa y Comunicación de este Ministerio la difusión de la presente en medios de comunicación escritos, radiales o televisivos de amplia difusión, por el plazo de 12 meses”.

La desaparición

A partir de la desaparición de Fabiani, los primeros indicios se dirigieron a funcionarios de la Dirección de Abigeato de la Policía de Entre Ríos. A los rastrillajes que se realizaron en el campo propiedad de Julio Lodi, se sumaron drones. El único indicio que se halló y del que la familia planteó sus dudas respecto a las circunstancias en que fue hallado, es un cartucho del que se tiene certeza que fue disparado por la escopeta que llevaba Fabiani el día de su desaparición.

El cartucho fue encontrado por un vidente en un rastrillaje que se hizo en el campo de Lodi, la persona que vio a Enrique con vida por última vez. Esta Agencia supo que el vidente dice que la Policía lo llevó al rastrillaje y desde la fuerza sostienen que fue por su propia voluntad.

Durante la investigación, la querella que asiste a los hijos de Fabiani, cuestionó duramente al procurador, Jorge García. En una de tantas manifestaciones cuestionando que Fiscalía no disponía de un fiscal con dedicación exclusiva al grave caso, se expresó: “Nuestra petición concreta para que asuma interés institucional de su parte por esta causa, no es un pedido de favor ni de cristiano ruego, sino una clara y necesaria exigencia hacia su persona, debido al importantísimo rol Institucional que inviste y que usted no realiza en forma gratuita, sino a cambio de una remuneración que mensualmente se le paga con recursos del erario público, conformado con los tributos que pagamos los ciudadanos contribuyentes”. (Fuente: APFDigital)