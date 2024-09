Ordenan nuevos careos en la investigación por la desaparición de Enrique Fabiani

Han transcurrido más de 100 días desde la desaparición de Enrique Fabiani, un hombre de 74 años oriundo de Santa Fe, quien fue visto por última vez el 4 de junio cuando salió a cazar en la estancia "Don Antonio", en la zona norte del departamento Villaguay. La búsqueda se ha extendido durante meses sin resultados concretos, mientras que la familia de Fabiani sigue aguardando respuestas y denunciando la falta de avances significativos en la investigación.

El 4 de junio, Fabiani se dirigió a un campo ubicado en el kilómetro 104 de la Ruta 127, cerca del límite entre los departamentos de Villaguay y La Paz. Julio Aurelio Lodi ha sido señalado como la última persona que vio con vida a Fabiani, según indicaron los investigadores.

Melisa, una de las hijas de Enrique Fabiani, habló con Elonce sobre el estado actual de la investigación y la frustración que siente la familia por la lentitud del proceso judicial. "En los últimos días hubo algunas nuevas normativas, pero hacía mucho que no se tomaban decisiones puntuales. Uno, estando lejos y sin saber cómo va la investigación, siente que no están haciendo nada, lo que genera mucha duda y angustia. Los días se hacen eternos", expresó Melisa.

Uno de los pocos avances recientes es la orden de un careo entre su hermano y la esposa de Julio Lodi, María Traviesan, lo cual, según Melisa, les brinda algo de esperanza. "Estamos contentos de que finalmente haya salido ese pedido de careo, era algo que estábamos solicitando desde hace mucho tiempo. También está pendiente la declaración de Reyes Lodi, que debía presentarse el 5 de septiembre y aún no lo ha hecho", afirmó.

La familia de Fabiani también ha cuestionado la tardanza en las verificaciones sobre las armas involucradas. "Mi papá siempre fue muy meticuloso con esas cosas, tenía todo en regla. En cambio, Julio Lodi inicialmente dijo que no tenía armas, pero luego se encontraron tres en su casa. Eso fue un error grave, porque empezó mintiendo. Es común tener armas en esa zona, pero ¿por qué mentir si nadie lo estaba acusando de nada? Ese detalle no cierra, como tantas otras cosas relacionadas con las armas", subrayó Melisa.

El principal reclamo de la familia es la lentitud con la que se está manejando el caso, lo que, según ellos, ha permitido que se pierdan pruebas clave. "Esperamos que esto arroje algo, pero el problema es el tiempo que tarda todo. Estoy agotada y enojada con el sistema judicial de este país, porque no hay rapidez para nada. Si se hubiera actuado de inmediato, tal vez se podría haber evitado una tragedia. Pero dejaron pasar demasiado tiempo, y ahora todo depende del ritmo de la justicia, que es demasiado lento", comentó Melisa con frustración.

Otro punto que ha generado malestar en la familia es la falta de declaración de Reyes Lodi, hermano de Julio. Según Melisa, Reyes estuvo presente en la reconstrucción de los hechos que se realizó el 4 de septiembre, pero al día siguiente no se presentó a declarar, presentando luego un certificado médico que lo eximió de comparecer ante la justicia.

"Esto se minimizó desde el principio, y no me canso de repetirlo. Si hubieran activado las alertas desde el primer momento, muchas cosas se podrían haber evitado. Pero como a mi papá se le había diagnosticado desorientación en algunas ocasiones, asumieron que simplemente estaba perdido. No se puede confiar en eso. El lugar donde lo vieron por última vez debería haber sido preservado de inmediato", recalcó Melisa.

"Recién 22 días después le hicieron el allanamiento a Julio Lodi. Para entonces, ya se habían perdido muchos días valiosos, y quién sabe cuántas pruebas importantes se perdieron por no haber actuado con la gravedad que el caso merecía desde el inicio", concluyó Melisa, quien sigue esperando respuestas sobre el paradero de su padre.