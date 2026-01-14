UPCN lanzó el formulario de inscripción a las capacitaciones 2026

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) Entre Ríos informó la apertura del formulario de inscripción a las capacitaciones 2026, herramienta que constituye la primera instancia para acceder a las propuestas formativas del Gremio, que se desarrollarán en toda la provincia de Entre Ríos, en modalidades presencial y virtual.

Desde la Secretaría de Capacitación, que conduce Adriana Satler, se explicó que el formulario fue diseñado de manera clara y ordenada, y que para completar correctamente la inscripción es necesario seguir cada uno de los pasos indicados, seleccionando las modalidades de capacitación disponibles según el interés y la disponibilidad de cada trabajador.

Asimismo, se informó que, una vez completado el formulario, los inscriptos recibirán un correo electrónico de confirmación, en el que se comunicará la incorporación definitiva a la capacitación, junto con el día, horario y lugar donde se realizará. Este envío se efectuará a través de los canales de contacto consignados en el formulario, teniendo en cuenta que las capacitaciones cuentan con cupo limitado.

La inscripción a las capacitaciones 2026 dictadas por UPCN se realizan exclusivamente a través del formulario online habilitado por UPCN Entre Ríos. (Para completar la inscripción, es necesario ingresar al enlace y seguir los pasos indicados en el formulario), aclararon desde el gremio.

Por otra parte, desde la Secretaría se remarcó que las capacitaciones forman parte del Plan Anual de Capacitaciones de UPCN y se encuentran enmarcadas dentro de los procesos de recategorización, conforme a lo establecido en el instructivo vigente de recategorizaciones.

En este marco, se subrayó la importancia de la formación permanente como eje central para el desarrollo profesional y la jerarquización del empleo público. El Gremio entiende que la capacitación continua permite fortalecer competencias, acompañar las trayectorias laborales y contribuir a una mejora sostenida de la gestión estatal, reafirmando el rol de UPCN como nexo estratégico entre los trabajadores y el Estado.

En cuanto a la modalidad presencial, se informó que las capacitaciones se dictarán con cupo limitado y requerirán asistencia completa. Las localidades donde se desarrollarán las instancias presenciales, en un principio, son: Chajarí, Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Federación, Gualeguay, Gualeguaychú y Villaguay. Luego, se sumarán capacitaciones a Nogoyá, Victoria, Paraná Campaña, entre otros.

En tanto que, la modalidad virtual permitirá ampliar el acceso a trabajadores de toda la provincia, garantizando igualdad de oportunidades de formación.

Desde UPCN Entre Ríos se recuerda que la realización de una capacitación no garantiza automáticamente una recategorización, ya que las condiciones se encuentran definidas en el instructivo vigente de recategorizaciones.

A modo de cierre se remarcó desde UPCN que en esta primera instancia se comenzó con las capacitaciones en el interior de la provincia de Entre Ríos y que en las próximas semanas se informará sobre las capacitaciones presenciales para la ciudad de Paraná.