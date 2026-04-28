Se abrieron los sobres para refaccionar la Escuela Nº30 de Diamante

Se realizarán refacciones en la escuela N° 30 La Concordia, de Diamante. Las obras cuentan con una inversión provincial superior a los 39 millones de pesos y beneficiarán a más de 130 estudiantes que asisten al establecimiento.
El Gobierno de Entre Ríos realizará refacciones en la escuela N° 30 La Concordia, de la ciudad de Diamante. Las obras cuentan con una inversión provincial superior a los 39 millones de pesos y beneficiarán a más de 130 estudiantes que asisten al establecimiento.
El Ministerio de Planeamiento e Infraestructura llevó a cabo la apertura de sobres para ejecutar los trabajos, que incluirán intervenciones en cubiertas, sanitarios e instalación de gas. El presupuesto oficial de la obra es de 39.313.296 pesos y el plazo de ejecución de 60 días corridos. Se presentaron tres firmas oferentes: Caminos Rodolfo Alberto, Manrique Ruíz Iván Manuel y Calaco Construcciones S.R.L.
La institución se encuentra ubicada en la intersección de calles Ramírez, Dr. López y Andrade. Las mejoras se orientan a optimizar las condiciones edilicias del edificio y garantizar espacios adecuados para el desarrollo de las actividades escolares.
En este marco, el ministro Hernán Jacob destacó que "las intervenciones buscan resolver situaciones edilicias concretas y hacer posible que los más de 130 chicos que asisten al establecimiento cuenten con espacios seguros, funcionales y adecuados para el aprendizaje diario". Además, señaló que "esta obra forma parte de una planificación sostenida que prioriza la mejora de la infraestructura escolar en toda la provincia".
El proyecto prevé la reparación de cubiertas en sectores críticos, como el área de gobierno y el Salón de Usos Múltiples (SUM), donde actualmente se registran filtraciones. Asimismo, se llevará adelante la renovación de las instalaciones sanitarias, afectadas por cañerías deterioradas, y se ejecutarán trabajos en la red de gas, incluyendo la conexión al servicio de gas natural en el sector de cocina y comedor.
De manera complementaria, se prevé la instalación de sistemas de desagüe pluvial, la renovación de cielorrasos en áreas específicas y la construcción de una rampa accesible que mejorará la circulación dentro del establecimiento, promoviendo condiciones de mayor inclusión y seguridad.
Asistieron al acto de apertura, el director de la Unidad de Proyectos Generales, Diego Romero; la jefa Zonal del Dpto. de Diamante, Mariana Gómez; el diputado provincial Lénico Aranda; y la directora del establecimiento educativo, María Elena Paisel.