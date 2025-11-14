Scioli llegará esta tarde a Paraná: participará de actividades turísticas y brindará una conferencia de prensa

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, llegará este viernes a Paraná para encabezar una jornada de trabajo orientada a fortalecer la articulación entre Nación, provincia, municipios y el sector privado del turismo entrerriano. Se espera que el funcionario arribe durante la tarde, en el marco de una agenda que contemplará actividades turísticas alrededor de las 15 y una conferencia de prensa prevista para las 17.30.

La recepción oficial estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. Desde Nación lo acompañarán el director de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, y la coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos, Micaela Schpak.

Scioli llegará esta tarde a Paraná

Reunión con el sector turístico

El encuentro central de la jornada será la reunión con el sistema turístico entrerriano, que se desarrollará en el salón del Mirador Tec. Allí está prevista la participación de intendentes, representantes de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), emprendedores, profesionales y referentes de entidades del sector.

Durante la mesa de trabajo se analizarán las líneas de acción conjuntas destinadas a la planificación estratégica de la temporada de verano 2026. El objetivo será consolidar la promoción del destino Entre Ríos, fortalecer la sostenibilidad del desarrollo turístico y mejorar la competitividad provincial dentro del mapa turístico nacional. La convocatoria apunta también a profundizar la articulación público-privada y alinear criterios de gestión de cara al próximo período estival.

Promoción del turismo vinculado al río

Como parte de la agenda oficial, Scioli realizará un recorrido náutico por el río Paraná, actividad destinada a resaltar el potencial recreativo, natural y paisajístico de la región. El trayecto formará parte de las acciones de promoción orientadas a impulsar propuestas vinculadas a los recursos naturales y al turismo activo.

Las autoridades provinciales anticiparon que este tipo de iniciativas buscarán integrarse a la estrategia general de posicionamiento de Entre Ríos como un destino de naturaleza, accesible y con una oferta diversificada para todo el año.

Conferencia de prensa y cierre institucional

La jornada concluirá con una conferencia de prensa encabezada por Scioli y funcionarios provinciales, instancia en la que se anunciarán los principales lineamientos del trabajo conjunto y las perspectivas de cara al verano 2026. Allí se prevé destacar la necesidad de consolidar una agenda común que potencie la llegada de visitantes, mejore la calidad de los servicios y promueva inversiones vinculadas al desarrollo turístico.