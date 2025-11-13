 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Estrategia turística

Scioli llega a Paraná para reunirse con el sistema turístico entrerriano

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, desarrollará este viernes una agenda institucional en la capital entrerriana junto al gobernador Rogelio Frigerio y referentes del sector turístico provincial.  El funcionario ofrecerá también una conferencia de prensa.

13 de Noviembre de 2025
REDACCIÓN ELONCE

Daniel Scioli llegará este viernes a la ciudad de Paraná para mantener una jornada de trabajo junto a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector privado del turismo entrerriano.

 

La recepción estará a cargo del gobernador Rogelio Frigerio, el secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto. En tanto que la comitiva nacional se compondrá además por el director de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, y la coordinadora de Marketing, Promoción Digital y Contenidos, Micaela Schpak.

 

La convocatoria apunta a fortalecer la articulación público-privada, avanzar en la planificación estratégica y consolidar una agenda de cooperación entre Nación y provincia de cara a la temporada de verano 2026. En ese marco, se analizarán las líneas de acción conjuntas para la promoción del destino Entre Ríos y la sostenibilidad de su desarrollo turístico.

 

El encuentro central será la reunión con el sistema turístico que se desarrollará en el salón del Mirador Tec con participación de intendentes e integrantes de la Comisión Provincial de Turismo (Coprotur), emprendedores, profesionales y referentes de entidades representativas del sector.

 

La visita institucional de Scioli incluirá también un recorrido náutico por el río Paraná con el propósito de promover el turismo vinculado a los recursos naturales y las actividades recreativas en la región. Y concluirá con una conferencia de prensa.

 

Desde la Secretaría de Turismo de Entre Ríos se destacó la relevancia de la visita como una instancia de articulación federal y de preparación conjunta para la temporada estival, orientada a posicionar a Entre Ríos como un destino competitivo, sostenible y en crecimiento dentro del mapa turístico nacional. (Fuente: Gobierno de Entre Ríos)

