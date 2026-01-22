 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Este jueves

Santilli llega hoy a Paraná y se reunirá con Frigerio para avanzar en acuerdos conjuntos

El gobernador Rogelio Frigerio recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de trabajo entre la provincia y el Gobierno nacional. Durante el encuentro se abordarán temas vinculados a obra pública y articulación institucional

22 de Enero de 2026
El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, recibirá este jueves en Paraná al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en el marco de la agenda de gestión que la provincia viene desarrollando con el gobierno nacional.

 

Durante el encuentro, las autoridades abordarán avances en distintos temas pendientes vinculados a la obra pública y a los mecanismos de articulación entre la provincia y la Nación, con el objetivo de destrabar proyectos en marcha y generar condiciones para nuevas iniciativas de infraestructura y desarrollo urbano en territorio entrerriano.

En ese contexto, se dará cuenta de los avances alcanzados a través del régimen de cancelación recíproca de deudas entre la provincia y el Estado nacional, una herramienta prevista en la normativa vigente que permite ordenar obligaciones pendientes y, al mismo tiempo, habilitar nuevas posibilidades de inversión y ejecución de obras.

 

Asimismo, Frigerio y Santilli dialogarán sobre iniciativas de alcance nacional que se encuentran en debate, entre ellas el proyecto de reforma laboral y la Ley de Glaciares, desde una mirada federal sobre los principales desafíos que enfrenta el país.

 

Al término de la reunión, las autoridades ofrecerán una conferencia de prensa para brindar detalles de lo tratado.

Temas:

Diego Santilli Gobierno nacional
