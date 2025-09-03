 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Política Tras decisión del Gobierno nacional

Marcha atrás de Gobierno en Vialidad Nacional: sindicato celebró la medida, pero denunció desfinanciamiento

El Gobierno nacional restituyó las funciones de Vialidad Nacional tras el rechazo del DNU en el Congreso. En Entre Ríos, el sindicato que nuclea a los trabajadores celebró la decisión, aunque advirtió sobre desfinanciamiento y reclamó declarar la emergencia vial.

3 de Septiembre de 2025
Vialidad Nacional, sede Entre Ríos en Paraná
Vialidad Nacional, sede Entre Ríos en Paraná Foto: Elonce

REDACCIÓN ELONCE

El Gobierno nacional resolvió restituir las funciones de organismos públicos que habían sido alcanzados por un decreto de necesidad y urgencia que preveía su disolución, entre estos, Vialidad Nacional. La medida fue oficializada a través del decreto 627, luego de que el Congreso rechazara las disposiciones impulsadas por el Ejecutivo.

 

Al respecto, el secretario general del Sindicato del Personal de Vialidad Nacional del distrito Entre Ríos, Raúl Meza, celebró la decisión y a Elonce sostuvo que “la restitución trae tranquilidad a los trabajadores, ya que el DNU 461 disponía la disolución del organismo y dejaba a todo el personal en disponibilidad”.

"Nos alegra que el organismo no se desarme. Se actuó con sensatez y hubo apoyo no solo de la oposición, sino también de legisladores de distintos espacios para que Vialidad Nacional continúe con las tareas que históricamente ha desarrollado", ponderó.

 

El gremialista recordó que el proceso legislativo fue clave: la Cámara de Diputados rechazó la medida con 138 votos en contra y 65 a favor el pasado 6 de agosto, mientras que el Senado la desestimó el 21 de agosto con 60 votos en contra y 10 a favor. “Además, el Poder Judicial intervino con una medida cautelar que impidió avanzar con la disolución de Vialidad, lo que permitió sostener un organismo con más de 90 años de historia”, explicó Mesa.

 

El dirigente sindical destacó que la marcha atrás también abarcó a otros entes como INTA, INTI y la Marina Mercante, que habían sido alcanzados por el decreto original.

 

Sin embargo, Mesa advirtió que la situación actual del organismo sigue siendo crítica por falta de recursos. “En Vialidad Nacional estamos desfinanciados. No tenemos insumos básicos como combustible o asfalto, lo que impide avanzar con obras y tareas pendientes. Es necesario que se declare la emergencia vial para garantizar la seguridad en las rutas”, planteó.

Restitución de Vialidad Nacional: sindicato en Entre Ríos celebró la medida pero planteó desfinanciamiento

Temas:

Vialidad Nacional Entre Ríos dnu restitución de organismos Congreso trabajadores viales
