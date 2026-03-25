Reforma del Código Penal: abogados advierten por “falta de democratización” en el debate

El Gobierno nacional avanza en un proyecto de reforma del Código Penal con el objetivo de actualizar la normativa frente a nuevas modalidades delictivas. La iniciativa contempla tanto cambios integrales como modificaciones parciales mientras se elabora el nuevo texto.

Entre los ejes principales aparecen el endurecimiento de penas, la incorporación de nuevos delitos y una mayor centralidad de las víctimas dentro del proceso penal.

En ese marco, desde distintos sectores comenzaron a analizar el alcance de la propuesta y sus posibles efectos en la sociedad.

Qué plantea la reforma

El proyecto de reforma del Código Penal incluye la tipificación de delitos vinculados a estafas piramidales, hechos cometidos por motochorros, salideras, entraderas y situaciones conocidas como “viudas negras”.

También se suman conductas relacionadas con delitos migratorios, daño animal, uso de armas en establecimientos penitenciarios y picadas ilegales.

En paralelo, se busca reorganizar el sistema penal con una actualización más amplia que contemple el crecimiento de nuevas formas delictivas en los últimos años.

El proyecto es impulsado por el nuevo ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques.

Críticas al modo en que se impulsa

En diálogo con Elonce, la abogada penalista Corina Biesel advirtió que, si bien la actualización puede ser necesaria, existen cuestionamientos sobre la forma en que se está llevando adelante la reforma del Código Penal.

“Desde diferentes sectores se han expedido en algunos aspectos de forma positiva y en otros un tanto crítica”, explicó. En ese sentido, remarcó que uno de los puntos centrales es la falta de debate amplio.

Abogada penalista Corina Biesel.

“Se critica la falta de democratización de la discusión, porque hay personas muy relevantes que pueden realizar aportes importantes para que una reforma tenga como producto algo que sea bueno”, sostuvo.

Además, alertó sobre los tiempos del proyecto. “Ha trascendido que va a ser de modo exprés y todo lo que se discute en forma rápida tampoco podría incluir necesariamente aportes válidos”, indicó.

El riesgo de centrarse solo en penas

Biesel también puso el foco en el contenido de la reforma del Código Penal, especialmente en el endurecimiento de penas como eje principal.

“Para no caer en lo que se llama desde la ciencia penal el populismo punitivo, es decir, esto de decir ‘endurecemos penas’ para obtener un rédito político”, señaló.

En esa línea, explicó que no todos los delitos tienen el mismo impacto en todo el país. “Muchos de estos hechos son preponderantemente de Buenos Aires y en el interior hay otros delitos que no aparecen reflejados”, afirmó.

La aplicación de las leyes y los recursos

La especialista remarcó que una reforma del Código Penal no necesariamente garantiza cambios concretos si no se acompaña con políticas efectivas de aplicación.

“Muchos tipos penales ya existen, pero si no hay decisión en su persecución, la inclusión de nuevos delitos no cambia la realidad”, expresó.

Además, ejemplificó con casos concretos: “Hay delitos como el incumplimiento de deberes de asistencia familiar que están previstos, pero no se aplican con la frecuencia que deberían”.

Por último, advirtió sobre las limitaciones del sistema. “Si no se dan los recursos necesarios para investigar y sancionar, ingresamos en una lógica de prometer más de lo que realmente se puede cumplir”, concluyó.