Prevención de la violencia laboral: “expresa la decisión de no mirar para otro lado”, dijo la diputada Streitenberger

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad un protocolo para prevenir violencia laboral y de género. La iniciativa fija mecanismos de intervención y resguardo institucional. La opinión de la diputada Carolina Streitenberger.
El protocolo contra violencia laboral y de género fue aprobado por unanimidad en la Cámara de Diputados de Entre Ríos durante la sesión realizada este jueves. La iniciativa estableció mecanismos institucionales para prevenir, intervenir y actuar frente a denuncias vinculadas con situaciones de violencia dentro del ámbito legislativo.
La diputada Carolina Streitenberger fue la miembro informante del proyecto y destacó que la herramienta fija “procedimientos claros”, define responsabilidades y garantiza la confidencialidad de las personas involucradas en posibles denuncias.
Además, explicó que el protocolo contempla acciones preventivas y mecanismos de intervención ante hechos de violencia laboral, incluyendo específicamente aquellos atravesados por motivos de género. Según indicó, la autoridad de aplicación será el área de Personal de la Cámara, que trabajará junto a un equipo interdisciplinario capacitado en la temática.
Un plan de acción institucional
Durante su exposición, Streitenberger sostuvo que la aprobación del protocolo permitirá contar con un plan de acción concreto frente a situaciones de violencia que puedan producirse dentro de la propia Cámara de Diputados.
“Este protocolo expresa la decisión de no mirar para otro lado”, afirmó la legisladora al remarcar la necesidad de construir ámbitos laborales “libres de violencia”. En ese sentido, consideró que la iniciativa no solo apunta a intervenir cuando el daño ya ocurrió, sino también a prevenir y generar condiciones de trabajo “más justas, respetuosas y humanas”.
La diputada resaltó además que el texto incorpora de manera específica la perspectiva de género en el abordaje de la violencia laboral. Definió esta mirada como “una herramienta indispensable” para analizar desigualdades, relaciones de poder y distintas formas de discriminación presentes en espacios laborales.
Perspectiva de género y prevención
Streitenberger remarcó que muchas situaciones de violencia tienen origen en construcciones culturales arraigadas y sostuvo que reconocer esa realidad permite intervenir de una manera “más justa y efectiva”.
En ese marco, señaló que el protocolo aprobado busca promover igualdad en el acceso a derechos, oportunidades y condiciones laborales dentro del ámbito legislativo entrerriano. También valoró el consenso alcanzado entre todos los bloques políticos para avanzar con la iniciativa.
La legisladora agradeció los aportes realizados por profesionales especializados en la materia, el acompañamiento del área jurídica de la Cámara y el trabajo de asesores y asesoras que participaron en la elaboración del texto. Asimismo, destacó la voluntad de la Presidencia de la Cámara para abordar el tema mediante la creación de una comisión especial.
“La violencia no tiene lugar”
En el tramo final de su intervención, Streitenberger aseguró que la aprobación del protocolo representa una señal institucional clara respecto del rechazo a cualquier forma de violencia dentro de los espacios laborales.
“Hoy, al acompañar esta iniciativa, estamos dando una señal clara: que la violencia no tiene lugar en ningún ámbito laboral, y que el respeto y la dignidad deben ser garantizados sin excepciones”, expresó.
Finalmente, la diputada concluyó que detrás de cada normativa existen personas que necesitan respaldo institucional y consideró que cada decisión del Estado en este sentido implica que alguien “deje de estar solo o sola” frente a situaciones de violencia o discriminación.