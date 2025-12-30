Presupuesto 2026: para decana de UNER, “avasalla la autonomía universitaria”

Desde la Facultad de Ciencias de la Educación -dependiente de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER)- manifestaron su preocupación por el impacto que tendrá el Presupuesto Nacional 2026 en el sistema universitario y científico. La alerta se conoció luego de la aprobación del proyecto en el Congreso de la Nación.

Cabe aclarar que, si no se cumple la Ley de financiamiento universitario -como la Justicia ordenó recientemente- el Presupuesto para 2026 será del 0,47% del PBI, el más bajo desde 2005. Los recursos destinados a estas instituciones se reducirán en un 33,8% respecto a lo ejecutado en 2023. Es necesario aclarar que el financiamiento de las universidades nacionales proviene en un 90% de las transferencias del gobierno nacional y el año próximo estarán en valores mínimos luego de 20 años.

Al respecto, la decana Aixa Boeykens, señaló que el presupuesto aprobado por los legisladores nacionales “afecta directamente al sistema educativo y científico del país”. Según explicó, "el nivel de financiamiento proyectado para 2026 es inferior al de 2025", año que ya había presentado serias dificultades para el funcionamiento cotidiano de las universidades públicas.

Facultad de Ciencias de la Educación (foto Elonce)

“Un presupuesto es una definición política de hacia dónde se quiere fortalecer un país. Y este presupuesto lo que hace es desfinanciar profundamente al sistema educativo y científico”, afirmó la decana de la FCEDU. Asimismo, sostuvo que el proyecto avanza sobre principios históricos del sistema universitario argentino, como la autonomía y la autarquía.

Boeykens explicó que el texto aprobado habilita a la Secretaría de Políticas Universitarias a decidir discrecionalmente el envío de fondos, lo que, a su entender, “avasalla la autonomía universitaria”. Además, cuestionó que el presupuesto desconozca metas y leyes vigentes, como el 1% del PBI destinado a ciencia y técnica, el fondo para escuelas técnicas y el objetivo del 6% del PBI para educación.

Impacto en salarios y funcionamiento

La decana detalló que, durante 2025, las universidades públicas ya atravesaron severos problemas presupuestarios. “Nuestros salarios no se actualizan y los gastos de funcionamiento aumentan, como la electricidad y los insumos básicos”, explicó. En ese marco, advirtió que los fondos recibidos resultaron insuficientes incluso para cubrir algunos meses de funcionamiento.

Según indicó, esta situación impacta directamente en docentes y no docentes, muchos de los cuales debieron buscar otros trabajos, pedir licencias o abandonar la actividad universitaria. También señaló las dificultades para sostener laboratorios, equipamiento tecnológico e insumos necesarios para la investigación y la enseñanza.

Pese al contexto, Boeykens remarcó el compromiso de la comunidad universitaria. “Seguimos sosteniendo la calidad educativa con mucho esfuerzo y responsabilidad, pero para hacerlo necesitamos un presupuesto acorde”, afirmó.

Presupuesto 2026: el análisis de una decana de la UNER

Inicio de clases y escenario 2026

Consultada sobre el ciclo lectivo 2026, la decana señaló que la intención de la gestión académica es garantizar el inicio de clases. Confirmó que las inscripciones se encuentran abiertas y que el sistema de ingreso a la vida universitaria comenzará el 9 de febrero. No obstante, aclaró que las definiciones finales dependerán de las resoluciones que adopten los gremios que nuclean a los docentes universitarios.

Finalmente, Boeykens agradeció a los legisladores que votaron en contra del presupuesto nacional y sostuvo que durante 2026 el sistema universitario continuará reclamando una ley de financiamiento que garantice salarios dignos y un funcionamiento adecuado. “La educación y la ciencia son pilares del desarrollo de una sociedad”, concluyó.