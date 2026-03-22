Nueva factura complica a Adorni por el pago de su viaje privado a Uruguay

La causa judicial que analiza el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este incorporó nueva documentación que vuelve a poner el foco sobre el financiamiento del traslado: una segunda factura sumada al expediente señala que también el vuelo de regreso habría sido cubierto por Marcelo Grandio, allegado al funcionario y relacionado con una productora que mantiene contratos con la TV Pública.

El comprobante, que dio a conocer el canal de noticias A24, fue emitido por el broker aeronáutico Agustín Ismel Issin con fecha del 9 de marzo, coincidiendo con el momento en que el caso comenzó a tener repercusión pública. Allí figura el trayecto realizado el 17 de febrero entre Punta del Este y San Fernando, identificado como “PDP-FDO”, y aparece nuevamente el nombre de Grandio como responsable de la operación.

En el expediente que se tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo ya constaba previamente otra factura, por 4.830 dólares, correspondiente al vuelo de ida. Ese documento había sido emitido por Alpha Centauri a nombre de Imhouse S.A., firma en la que Grandio participa como accionista. Con esta nueva incorporación, la investigación refuerza la sospecha de que ambos traslados habrían sido afrontados por un mismo círculo privado y no por el propio Adorni.

Diferencias en los costos y sospechas

La factura del 9 de febrero, de 42.250 dólares, era por un paquete de vuelos en el que estaba incluido el vuelo de vuelta de Adorni. En ese caso, Issin aparecía con un doble apellido “Issin Hansen”, un CUIT de Uruguay, y un domicilio en el complejo GreenPark, en Punta del Este. También ya había trascendido la factura de ida, por 4.830 dólares, emitida por AlphaCentauri a la productora Imhouse, de Grandio, el periodista que trabaja en la TV Pública, amigo de Adorni, que alojó al funcionario en su casa de Uruguay.

La factura por el vuelo de vuelta de Adorni, emitida a Grandio el mismo día en que Pagni dio a conocer la noticia

La nueva factura, revelada por A24, esta fechada el 9 de marzo, el mismo día que Carlos Pagni habló del escándalo por primera vez en LN+. En el concepto solo dice “vuelo 17/02/2026 PDP-FDO”. Otro dato llamativo. El costo del viaje habría sido apenas 3000 dólares, 1830 menos que el vuelo de ida. “Se cubrió legalmente, la hizo ese mismo día cuando se dio cuenta lo que podía pasar”, razonó un operador aeronáutico que conoce de estos escándalos, publicó La Nación.

Otro aspecto que observan los investigadores es la fecha de emisión del nuevo comprobante: fue confeccionado varias semanas después de concretado el viaje y justo cuando el tema empezaba a instalarse en la agenda pública. Para especialistas consultados en el expediente, ese detalle podría interpretarse como una formalización posterior de un pago ya realizado.

En paralelo, Grandio fue modificando su explicación pública sobre quién pagó el viaje: primero sostuvo que lo había abonado Adorni, después dijo que compartieron gastos y más tarde afirmó que el funcionario utilizó recursos propios. Hasta el momento, sin embargo, no aparecieron constancias bancarias o comprobantes que respalden alguna de esas versiones.

Desde el Gobierno, Adorni aseguró que el viaje correspondió a vacaciones familiares de cuatro días y que fue solventado con dinero personal, aunque evitó exhibir documentación respaldatoria. Mientras tanto, la investigación sigue abierta y no se descarta que pueda derivar en un análisis penal por posible recepción de dádivas, figura prevista cuando un funcionario recibe beneficios de terceros vinculados a su función.

Además, la Justicia dispuso levantar el secreto fiscal y bancario de las empresas involucradas y solicitó imágenes de las cámaras del aeropuerto de Aeropuerto de San Fernando para reconstruir en detalle el recorrido del viaje.