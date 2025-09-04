Milei llegó a Los Ángeles y se reunirá con más de 50 empresarios

El presidente Javier Milei, acompañado por el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirá con más de 50 inversores internacionales y líderes empresariales en el marco de su visita a la ciudad estadounidense de Los Ángeles.
El mandatario arribó a Estados Unidos cerca de las 15 (hora argentina) y la principal actividad que desarrollará será ese encuentro con empresarios.
Participarán del encuentro Beny Alagem y Adele Alagem (Waldorf Astoria); Mark Attanasio (Crescent Capital Group); Eric Baker (Stubhub); Philip Barach (Vista Investment Group); Andrew Cherng (Panda Express); Olivier de Givenchy (JP Morgan); Chris Del Moral-Niles (East West Bank); Matt Dell Orfano (Discovery Capital Management);Michael Greenwald (Amazon Web Services) y Clay Neff (Chevron); entre otros.
Cuando hace 16 meses el economista y multimillonario Michael Milken fue anfitrión de Milei, en Los Ángeles, para una conferencia global conocida como el “Foro de Davos de América del Norte”, la escenografía fue muy distinta a la que se encuentra el Presidente para su segunda visita a la mayor ciudad de la costa oeste norteamericana, casi un bálsamo en medio las turbulencias políticas y económicas que enfrenta el Gobierno.
Aquella cumbre anual organizada por el centro de estudios homónimo a su creador, el Instituto Milken, le dio la posibilidad a Milei de exponer en un foro que reunió a más de 5500 inversores, ejecutivos de empresas de primera línea, políticos, analistas e intelectuales. Ahora, pocas horas después de cerrar la campaña para las elecciones bonaerenses del domingo en un acto en Moreno, el líder libertario llegó a Los Ángeles en un viaje relámpago de 24 horas para cumplir con su palabra con el propio Milken y mantener reuniones con decenas de empresarios e inversionistas de alto nivel. (Fuente: La Nación)