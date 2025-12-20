 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Cumbre del Mercosur en Brasil: Milei pedirá mayor apertura comercial del bloque

20 de Diciembre de 2025
Cumbre del Mercosur en Brasil

El presidente Javier Milei participa de la cumbre de mandatarios del Mercosur en Foz de Iguazú, donde planteará la necesidad de mayor apertura comercial del bloque. El encuentro estará atravesado por el nuevo aplazamiento del acuerdo con la Unión Europea y tensiones diplomáticas.

El presidente Javier Milei participa este sábado de la cumbre de mandatarios del Mercosur que se desarrolla en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, luego de formar parte de la tradicional “foto de familia” con las Cataratas como fondo y se sumó luego a la agenda oficial del bloque regional.

 

Milei asistió al encuentro con el objetivo central de insistir en una mayor apertura comercial del Mercosur y en la necesidad de avanzar hacia esquemas más flexibles de integración. La jornada estará marcada por la búsqueda de una estrategia común frente al nuevo aplazamiento del acuerdo de libre comercio con la Unión Europea, que iba a firmarse en esta instancia pero fue postergado por el bloque europeo hasta enero.

 

La demora respondió a la resistencia de sectores agrícolas de Francia e Italia, que volvieron a manifestar reparos sobre el impacto del tratado en sus economías. Este escenario volvió a generar incertidumbre entre los países del Mercosur, que acumulan más de 25 años de negociaciones con la Unión Europea sin lograr la firma definitiva.

 

Saludo protocolar y clima diplomático

 

Durante el inicio de la actividad oficial, se registró un saludo protocolar y distante entre Milei y su par de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. El intercambio se produjo ante la presencia del ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Pablo Quirno, en un contexto de diferencias políticas y diplomáticas entre ambos gobiernos.

 

Postura regional ante la Unión Europea

 

En ese marco, el canciller de Paraguay, Rubén Ramírez, expresó la posición compartida por los países miembros. “Estamos dispuestos a avanzar, entendiendo que Europa tiene sus plazos para cumplir las cuestiones institucionales internas, pero al mismo tiempo los plazos no son infinitos”, afirmó.

 

La declaración reflejó el malestar creciente dentro del Mercosur frente a las reiteradas postergaciones y la necesidad de definir una postura firme para evitar nuevas dilaciones.

 

Los presidentes de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay intentarán consensuar una estrategia común ante el escenario europeo, con el objetivo de preservar la credibilidad del bloque y fortalecer su inserción internacional. La cumbre se desarrolla así en un contexto de negociaciones complejas, tensiones diplomáticas y debates sobre el futuro del Mercosur. (fuente NA)

Temas:

Cumbre del Mercosur Javier MIlei Lula da Silva Unión Europea
